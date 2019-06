Il serbo ha l'accordo con i bianconeri, che però vogliono abbassare la valutazione della Lazio. Proposti Spinazzola e Romero, giocatori graditi da Simone Inzaghi.

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic ha animato tutte le ultime sessioni di calciomercato. Il serbo viene universalmente riconosciuto come uno dei centrocampisti più forti e completi di tutta la Serie A e, le estati scorse, su di lui si erano concentrate le attenzioni di diverse big europee come il Manchester United, il PSG e il Real Madrid. Claudio Lotito però ha sempre resistito agli assalti, forte delle prestazioni del suo tesserato che hanno permesso al numero uno laziale di non scendere dall'astronomica valutazione di 100 milioni di euro. Troppo, soprattutto per i club italiani che in passato avevano approcciato il discorso con i biancocelesti.

La posizione di Inter e Milan, che il giocatore lo hanno seguito con attenzione anche a gennaio, sembra essere un pochino più defilata, soprattutto perché sul talento scoperto da Igli Tare sembra essere piombata con vigore la Juventus. I bianconeri avrebbero lavorato in gran segreto su Milinkovic-Savic nelle ultime settimane, accellerando di recente per sigillare quella che, addirittura, a breve potrebbe rivelarsi un'operazione vicinissima alla chiusura, vista la grande stima nutrita per lui sia da Fabio Paratici che da Pavel Nedved.

L'intenzione dei due dirigenti juventini è quella di perfezionare almeno un paio di grandi colpi di mercato per la mediana, in modo da presentarsi al nuovo allenatore con entrate di spessore in grado di rianimare una tifoseria delusa dall'ultima stagione e, nel contempo, permettere a chi si siederà in panchina di poter lavorare con più serenità. Avere in squadra SMS e Paul Pogba, altro nome forte in orbita Juventus, significherebbe non solo allungare ulteriormente il gap con le dirette concorrenti italiane, ma anche aumentare vertiginosamente le opportunità di fare bene in Europa, con rotazioni di rosa più profonde e un salto di qualità non indifferente a livello di singoli.

Potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic uno dei colpi di mercato per il centrocampo della Juventus: la Lazio chiede 100, ma nella trattativa possono rientrare un paio di contropartite tecniche

Juventus, Spinazzola e Romero per arrivare a Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato sulle pagine del Corriere della Sera però la Lazio non vorrebbe scendere dalla ormai ben nota cifra di 100 milioni di euro per il solo cartellino, spesa alla quale andrà poi affiancato un esborso importante dal punto di vista dell'ingaggio. D'altronde Milinkovic-Savic ha appena rinnovato il proprio vincolo ai biancocelesti (la firma è arrivata nello scorso mese di ottobre) portando il contratto in scadenza nel 2023, quindi a Roma in un certo verso possono contare sul fatto di avere il coltello dalla parte del manico. Il rapporto tra le due società non è particolarmente buono, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di scendere in guerra.

Pur avendo il gradimento del calciatore, a Torino vogliono andare incontro alle esigenze della controparte. Per questo motivo si cercherà di abbassare la cifra cash inserendo un paio di contropartite tecniche che possano fare comodo alla Lazio. La prima ha il volto di Leonardo Spinazzola, terzino sinistro che andrebbe a tappare un buco ormai presente da troppi anni nella rosa laziale. Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte, visto che il nazionale azzurro rappresenterebbe in pieno il target di profilo preteso dal tecnico per rimanere alla guida della squadra.

L'intenzione è quella di alzare il livello con gente giovane, fresca e vogliosa di esplodere: in tal senso stuzzica molto il profilo di Cristian Romero, centrale difensivo del Genoa che ha già l'accordo con la Juventus da tempo. Il Grifone lo cederà per circa 30 milioni di euro all'interno di un'operazione che dovrebbe comprendere anche altri calciatori, così che la Juventus possa poi liberamente disporne. Visto l'imminente arrivo del turco Demiral, i bianconeri potrebbero decidere di sacrificare l'argentino e tenere in squadra Daniele Rugani, soprattutto se il nuovo allenatore dovesse essere Maurizio Sarri.

Entrambi i giocatori sarebbero perfetti per il rinnovato 3-5-2 di Inzaghi, che potrebbe finalmente abbracciare due calciatori decisamente funzionali al suo progetto. Così facendo, la Lazio andrebbe incontro alla Juventus sulla questione Milinkovic-Savic, permettendo ai bianconeri di portarsi a casa un calciatore totale e allo stesso centrocampista serbo di andarsi a giocare obiettivi molto più importanti, uno su tutti la Champions League. L'impressione è che mai come in questo momento le parti siano vicine dal chiudere una trattativa decisamente importante. In attesa di sapere chi la allenerà, la Juventus del futuro prende sempre più forma.