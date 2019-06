I bianconeri potrebbero fare uno sconto sul prestito del Pipita per convincere i Blues a liberare il tecnico toscano. Nella trattativa può rientrare anche Emerson.

Un'attesa spasmodica. Al punto che i tifosi si stanno innervosendo. Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Dopo l'addio a Max Allegri i bianconeri non riescono a chiudere la trattativa di calciomercato per strappare Maurizio Sarri al Chelsea. Il lieto fine si avvicina sempre di più, eppure, al tempo stesso, in molti temono che ci possano essere brutte sorprese all'orizzonte.

Il presidente del Chelsea Roman Abramovich è un osso duro con cui trattare e lo è anche il direttore generale dei Blues Marina Granovskaia, vero e proprio braccio destro del magnate russo. Per questo la trattativa di calciomercato è particolarmente intricata e complessa. Può essere coinvolto anche Gonzalo Higuain, che a Londra, senza il suo mentore, non avrebbe particolare spazio.

Domani è il giorno indicato dai protagonisti per mettere finalmente nero su bianco quanto è stato convenuto in questi giorni: il Chelsea è disposto a liberare Sarri, anche perché dirigenti e tifosi non lo hanno mai amato particolarmente. In queste settimane, insomma, la Juventus ha lavorato all'aggiramento del pagamento per l'indennizzo per il tecnico toscano. Inizialmente erano sei i milioni reclamati, potrebbe andarsene a parametro zero. Questo anche perché la Juve sembra disposta a prendere anche alcuni suoi fedelissimi.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici, direttore sportivo dei bianconeri, sta cercando di strappare anche il nazionale italiano Emerson ai Blues. Ma occhio pure al futuro del pupillo sarriano per eccellenza, vale a dire il Pipita Higuain: entro il 30 giugno il Chelsea dovrà versare la propria rata di nove milioni per il prestito dell’argentino, che non sarà però riscattato. Non è escluso che per superare il tira e molla il famoso indennizzo per liberare Sarri possa in realtà erodere la cifra relativa al bomber argentino, anche a costo di non coprire l’intera quota dell’ammortamento annuale di Gonzalo: erano previsti 18 milioni totali e 9 li aveva già versati il Milan.

Nei giorni scorsi intanto Sarri sarebbe stato avvistato in una tabaccheria nel centro di Torino. Ai tifosi che gli hanno chiesto conferme sul suo trasferimento in Piemento avrebbe risposto che la riuscita della trattativa di calciomercato dipende dalla volontà del Chelsea di liberarlo. Già domani ci potrebbe essere un deciso passo avanti. Nessuna delle due società ha interesse a tirarla per le lunghe. Per questo il lieto fine si avvicina sempre di più. L'unico modo per calmare i molti che temono che ci possano essere brutte sorprese all'orizzonte.