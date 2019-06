Il pugile kazako torna alla vittoria al Madison Square Garden, superando brillantemente il canadese Steve Rolls, e mette subito nel mirino il suo grande rivale nella boxe.

di Stefano Summa - 09/06/2019 10:47 | aggiornato 09/06/2019 10:51

Il tempo delle clamorose sorprese nella boxe sembra essere finito, cortesia di Gennady Golovkin. All'interno del Madison Square Garden di New York, teatro dell'upset di Andy Ruiz contro Anthony Joshua appena una settimana fa, il pugile kazako ha evitato una simile brutta sorpresa portando a casa una brillante affermazione per KO sul canadese Steve Rolls. Quest'ultimo ha onorato l'impegno con interessanti colpi messi a segno soprattutto nel secondo round, ma la prima vera accelerata di Triple G lo ha visto infine soccombere, per gli effetti di un devastante gancio sinistro che ha fermato l'orologio a 2 minuti e 9 secondi nella quarta stanza.

Di "incontro vero" aveva parlato Golovkin in avvicinamento alla sfida e tale è stato nella mecca del pugilato, appuntamento al quale si è presentato nella forma eccezionale alla quale gli appassionati si sono abituati a vederlo. Il debutto sulla piattaforma DAZN (su cui si è possibile rivedere l'incontro anche in Italia) e sotto la nuova guida tecnica di coach Johnathon Banks è andato nel migliore dei modi per il 37enne, capace di far valere la propria qualità tecnica, la potenza devastante nelle mani e la notevole capacità di incassare pericolosi attacchi, in particolare nelle fasi intermedie della breve contesa.

Boxe, Golovkin: "Sono pronto per Canelo a settembre!"

I nove mesi di stop lontano dal ring sono stati salutari per Gennady Golovkin, che ha fatto ricordare a tutti di che pasta è fatto nonostante l'età e gli strascichi di tante battaglie ai piani alti della boxe. GGG si sente una nuova persona, concetto espresso nell'intervista nell'immediato post-match:

Mi sento molto bene, quasi come fossi un neonato. Amo i knockout e New York, è stata veramente una grande serata.

L'annuncio che tutti si aspettavano di ascoltare in caso di vittoria è poi prontamente uscito dalla bocca del kazako. Interpellato sulla possibilità di un terzo match contro Canelo Alvarez, l'unico uomo in grado di fermarlo con un pareggio e una sconfitta controversi, egli ha delineato chiaramente i suoi piani:

Voi lo sapete, tutti lo sanno! Tutti lo sanno! Sono pronto per Canelo, sono pronto per settembre! Ora chiedete a lui, io sono pronto.

La performance e le dichiarazioni di Golovkin non hanno mancato di suscitare reazioni dei soggetti interessati, in particolare su Twitter. Il social cinguettante è stato infatti il forum scelto da Oscar De La Hoya, leggenda della disciplina e promoter di Canelo. Il quale ha sì rivolto i suoi complimenti a Triple G ma gli ha chiesto al contempo di "sfidare un vero combattente e vincere una cintura", prima di poter prendere in considerazione un terzo incontro con il suo assistito.

Una provocazione accompagnata da un hashtag irriverente (#Caneloisyourboss) che indirettamente chiama in causa Demetrious Andrade, detentore dell'unica cintura mondiale non posseduta da Canelo tra i pesi medi, il titolo WBO. L'americano ha colto subito la palla a balzo sempre su Twitter, nel tentativo di inserirsi nella più interessante rivalità nel mondo del pugilato, prendendo in giro Golovkin con il supporto delle statistiche:

Secondo i dati, Golovkin è stato colpito con 38 pugni in 3 round e mezzo da Steve Rolls! Per le medesime statistiche, #TallBlackAndHandsome (Andrade, ndr) non è stato colpito più di 55 volte lungo tutti i 12 round, da tanto tempo!

L'impatto di queste scaramucce verbali sulle future negoziazioni del match più atteso dai fan della noble art sarà tutto da valutare. Di sicuro, la speranza di tutti gli appassionati è che tutti i pianeti si allineino affinchè l'autunno ci regali la decisiva "bella" tra il messicano Alvarez e il kazako Golovkin, 2 dei talenti più straordinari nella storia della disciplina.