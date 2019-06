I piloti Ferrari non si creano illusioni dopo il venerdì di prove libere, la Mercedes è ancora davanti a Montreal.

di Matteo Bellan - 08/06/2019 08:39 | aggiornato 08/06/2019 10:42

Ferrari davanti nella prima giornata di prove libere di Formula 1 in Canada, ma i tempi sul giro secco non devono illudere. Infatti, la Mercedes a livello di passo gara si è dimostrata superiore.

La scuderia di Maranello deve lavorare per cercare di trovare qualche decimo di ritmo, cosa mai semplice. Sarà comunque interessante vedere se effettivamente nelle qualifiche Charles Leclerc e Sebastian Vettel, primo e secondo nella FP2, riusciranno a contendere la prima fila ai rivali.

Valtteri Bottas, terzo nella seconda sessione di prove libere, ha fatto ottimi tempi su una gomma bianca dura che la Ferrari non può provare perché ha un solo set in vista della gara. Lewis Hamilton, leader della FP1, nel pomeriggio ha danneggiato la sua Mercedes sbattendo contro un muretto e ha girato pochissimo. Tuttavia, il campione in carica della Formula 1 sarà certamente a giocarsi pole e vittoria nel weekend.

Charles Leclerc e Sebastian Vettel ammettono la superiorità della Mercedes anche in Canada.

Formula 1, GP Canada 2019: Leclerc e Vettel dopo le prove libere

Leclerc, nonostante il miglior tempo assoluto della prima giornata di prove libere, non si illude. Ferrari competitiva sul giro secco, ma che in termini di passo gara paga rispetto alla Mercedes.

Siamo migliorati dalla FP1 alla FP2 - afferma Charles -, ma sono sicuro che Mercedes ne ha ancora di più. Comunque dobbiamo continuare a lavorare. Su questa pista la nostra velocità di punta ci può aiutare, però credo che Mercedes sia ancora molto forte. Proveremo a fare del nostro meglio. La macchina era difficile da guidare col caldo, bisogna fare dei progressi in queste condizioni. La gomma dura la useremo la prima volta in gara, abbiamo comunque abbastanza dati e dunque siamo fiduciosi.

Anche Vettel, come il compagno, non si crea alcun tipo di illusione. Vede ancora Hamilton e Bottas come favoriti, anche se comunque darà tutto per provare a contrastarli.

La pista era parecchio scivolosa e sporca all’inizio - spiega il tedesco -, ma l’asfalto migliorerà nel corso del weekend. Vedremo che accadrà nelle qualifiche, dipende anche dalle strategie che sceglieremo per la gara. Le gomme non sono durate tanto, almeno per la mescola soft, ma tutto sommato credo che non sia andata troppo male. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare se vogliamo posizionarci bene per la gara. Non siamo i più veloci. Guardando il giro secco può sembrare che siamo i più forti, ma c’è ancora un bel gap da recuperare dalle Mercedes.

Hamilton non ha praticamente corso in FP2 per via di un incidente, ma i dati di Bottas gli saranno utili.

Bottas ed Hamilton dopo la FP2

Impressionante il passo tenuto da Bottas, che in Canada ha voglia di tornare a vincere per ridurre lo svantaggio nella classifica piloti rispetto al suo compagno. Ci sono 17 punti di gap e a Montreal deve provare a recuperare per tenere vive le sue speranze di conquistare il titolo.

Qui la pista è sempre polverosa - esordisce Valtteri - e poi migliora passo dopo passo. Devi trovare la giusta aderenza. Questa pista mi piace, ogni volta che esci è diversa e devi scoprire le sensazioni giuste. Nelle libere mi sono divertito, la macchina è sembrata forte. La Ferrari è stata veloce, sabato sarà una bella battaglia. Il bilanciamento della vettura non è fantastico, le modifiche l'hanno resa più difficile da guidare ma forse maggiormente rapida. C'è sempre un compromesso.

Hamilton non ha praticamente disputato la FP2 a causa dell'incidente avuto a inizio turno, però resta tra i favoriti di questo fine settimana. Pilota inglese ha vinto sei volte in Canada e dunque ha un feeling speciale con il circuito intitolato a Gilles Villeneuve.

Non ricordo l’ultima volta che ho perso una sessione per un incidente - ha dichiarato Lewis -, non è bello stare fermo ai box. È stato un errore innocente, stavo facendo dei giri sulle medie cercando il limite, purtroppo sono andato a sbattere. Succede. Peccato, i ragazzi hanno fatto di tutto per riparare la monoposto, ma non c’è stato abbastanza tempo. Fortunatamente Bottas ha lavorato bene e ha raccolto tanti dati, potremo fare delle belle qualifiche.

