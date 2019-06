Ashleigh Barty conquista il primo torneo del Grande Slam della sua carriera dopo aver battuto Marketa Vondrousova. Finale maschile tra Rafael Nadal e Dominic Thiem

di Diego Sampaolo

La ventiduenne Ashleigh Barty ha vinto il primo torneo del Grande Slam della sua carriera battendo la diciannovenne ceca Marketa Vondrousova per 6-1 6-3 nella finale del Roland Garros più giovane dal 2008, anno in cui la ventenne Ana Ivanovic sconfisse la ventiduenne Dinara Safina.

Grazie al trionfo sulla terra rossa parigina Barty è salita al primo posto della WTA Race to Shenzhen, la classifica che tiene conto dei risultati dal 1 Gennaio 2019 e qualifica le prime otto giocatrici del Ranking per il Masters femminile del prossimo Ottobre nella città cinese di Shenzhen. La giocatrice nativa del Queensland ha vinto anche il WTA Premier Mandatory di Miami nei primi sei mesi dell’anno e addirittura 31 partite. Nessun’altra giocatrice ha vinto così tante partite nel 2019.

Naomi Osaka conserva invece il primato davanti a Barty nel Ranking Mondiale che tiene conto dei risultati dell’intero anno dal Giugno 2018. Barty ha eguagliato il miglior piazzamento di una giocatrice australiana nel Ranking mondiale realizzato nell’ormai lontano 1976 da Evonne Goolagong Crawley.

L’ultima giocatrice australiana in grado di trionfare in un torneo del Grande Slam fu Sam Stosur agli US Open del 2011.

Barty è nata a Rockhampton, cittadina vicina a Brisbane, che ha dato i natali al mitico Rod Laver, campione leggendario del tennis australiano e vincitore di tutti i tornei del Grande Slam nella stessa stagione nel 1962 e nel 1969.

Nel Settembre 2014 Barty si prese una pausa dal tennis per provare la carriera nel cricket. E’ tornata a giocare a tennis nel 2016. Ha vinto il primo Slam della sua carriera nel doppio insieme alla statunitense Coco Vandeweghe agli US Open ed è arrivata in semifinale alle WTA Finals nel doppio nel corso del 2018. In questa stagione ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open e al torneo di Madrid e ha battuto Karolina Pliskova a Miami.

La finale del Roland Garros è stata a senso unico e ha visto Barty volare sul 4-0 con due break di vantaggio. Vondrousova ha recuperato uno dei due break di svantaggio ma Barty ha strappato il servizio alla ceca per la terza volta chiudendo il primo set per 6-1. Barty è partita forte anche nel secondo set prendendo un break di vantaggio prima di salvare una palla del controbreak con una volée di dritto. Vondrousova ha salvato due palle break nel terzo game. Barty ha concluso il match con un nuovo break nel nono game.

Ashleigh Barty:

Parigi è un luogo speciale per le tenniste australiane. Sam Stosur ha fatto bene in questo torneo in passato. Sono orgogliosa di quello che sono riuscita a realizzare. Sono state due settimane magiche.

Ancora finale tra Nadal e Thiem

Per il secondo anno consecutivo la finale maschile sarà giocata tra l’undici volte campione del Roland Garros Rafael Nadal e Dominic Thiem. L’austriaco ha battuto Novak Djokovic in cinque set con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 nella semifinale conclusa con un giorno di ritardo a causa della pioggia che aveva costretto i due giocatori ad interrompere il match sul 3-1 dopo un break dell’austriaco nel terzo set.

Thiem è diventato il primo giocatore austriaco ad entrare in finale di uno Slam per almeno due volte eguagliando il connazionale Thomas Muster, che trionfò nella capitale francese nel 1995.

Thiem ha trionfato per la prima volta contro un numero 1 del mondo in un torneo del Grande Slam.

Alla ripresa del match nella giornata di sabato Thiem ha annullato una palla break ma ha subito il controbreak sul 4-2. Thiem ha salvato una palla break, che avrebbe consentito a Djokovic di servire per il terzo set. Barty ha realizzato il break decisivo al quarto set point aggiudicandosi il terzo set per 7-5.

Nel quarto set Djokovic è andato due volte in vantaggio di un break portandosi sul 4-2 ma Thiem ha rimontato con un controbreak nell’ottavo game che gli ha consentito di pareggiare sul 4-4. Djokovic ha servito per salvare il match sul punteggio di 4-5 in favore dell’austriaco. Nell’undicesimo game Djokovic ha conquistato il break del 6-5 approfittando di un doppio fallo di Thiem.

Nel quinto e decisivo set Djokovic ha salvato una palla break nel secondo game. Thiem è andato in testa di un break nel quarto game portandosi in vantaggio per 3-1. Djokovic ha annullato una palla break per il 5-1 prima dell’ennesima interruzione per pioggia. Djokovic ha recuperato il break di svantaggio nel settimo game ma ha perso di nuovo la battuta sul 4-4 dopo un errore di rovescio e uno di dritto. Thiem ha preso un nuovo break di vantaggio nell’ottavo game ed è andato a servire per il match. L’austriaco ha avuto due match point ma Djokovic li ha annullati entrambi prima di realizzare un nuovo controbreak. Sul 5-6 Djokovic ha commesso un errore di dritto e ha dovuto affrontare il terzo match point. Thiem ha concluso la lunga contesa con un break al terzo match point grazie ad un dritto inside-in dopo 4 ore e 20 minuti di gioco.

Dominic Thiem: