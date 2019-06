0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 08/06/2019 07:07 | aggiornato 08/06/2019 11:12

Rafael Nadal ha battuto agevolmente Roger Federer in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 dopo 2 ore e 25 minuti nell’attesa semifinale del Roland Garros disputata sul Campo Phillippe Chatrier in una giornata disturbata dal vento qualificandosi per la sua dodicesima finale nello Slam parigino.

Nadal ha trasformato la terza palla break nel secondo game e ha tenuto il servizio prendendo un vantaggio di 3-0. Federer ha accorciato le distanze sul 2-3 con un controbreak nel quinto game. Federer ha salvato cinque break point nel sesto game ma Nadal ha strappato la battuta a Federer alla sesta opportunità. Nadal ha trasformato il primo set point per 6-3 con un rovescio vincente.

All’inizio del secondo set Nadal ha salvato la prima palla break ma Federer gli ha strappato la battuta alla seconda chance a sua disposizione. Federer ha salvato due palle break nel terzo game ma Nadal ha realizzato il controbreak alla terza chance. Federer ha tenuto i suoi turni di battuta sul 4-4, ma Nadal ha piazzato il break decisivo dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0-40.

Nadal ha conquistato un break nel terzo game del terzo set sul punteggio di 1-1 e ha strappato di nuovo la battuta allo svizzero. Quando Nadal ha servito per il match sul 5-3, Federer ha salvato il primo match point con una risposta di dritto, ma lo spagnolo ha trasformato la seconda opportunità con uno slice.

Nadal conduce ora per 24-15 nei precedenti scontri diretti con Federer ma lo svizzero si era aggiudicato gli ultimi cinque match disputati con lo spagnolo.

Il maiorchino affronterà il vincitore dell’altra semifinale tra Novak Djokovic e Dominic Thiem interrotta per pioggia sul punteggio di 6-2 3-6 3-1 in favore dell’austriaco.

Rafael Nadal:

La semifinale del Roland Garros non è una partita come le altre. Le condizioni sono state difficili a causa del vento. Ad inizio match entrambi non abbiamo giocato ad un livello perfetto. Era da un po' che non giocavamo l’uno contro l’altro. Cinque anni fa non pensavamo di poter arrivare a questo livello tutti e due. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto.

Roger Federer:

Nel primo set abbiamo cercato di abituarci alle condizioni climatiche. C’era un vento incredibile. Soprattutto per una partita così importante è molto complicato. Il rimpianto è di aver subito il break sul 2-2 con il vento contro.

Thiem ha realizzato il primo break nel quarto game del primo set sfruttando tre errori gratuiti di Djokovic. Il tennista di Wiener Neustadt ha strappato di nuovo la battuta al serbo sul punteggio di 4-2. Il match è stato interrotto per la prima volta nel sesto game del secondo set sul punteggio di 3-2 in favore di Djokovic. Al ritorno in campo Djokovic ha strappato la battuta a Thiem aggiudicandosi il secondo parziale.

Thiem ha preso un break di vantaggio nel quarto game del terzo set portandosi in vantaggio per 3-1.

Era dal 2012 che i primi quattro giocatori del mondo non arrivavano insieme in semifinale nello stesso torneo del Grande Slam.

Finale femminile tra Vondrousova e Barty

La diciannovenne ceca Marketa Vondrousova sfiderà l’australiana Ashleigh Barty nella finale femminile.

Barty ha battuto in rimonta la diciassettenne statunitense di origini russe Amanda Anisimova. Per 6-7 (4-7) 6-3 6-3 diventando la prima australiana a raggiungere la finale a Parigi nove anni dopo la sconfitta della connazionale Samantha Stosur contro l’azzurra Francesca Schiavone nel 2010.

L’ex giocatrice di cricket australiana ha avuto una partenza fulminante portandosi in vantaggio sul 5-0 ma Anisimova ha rimontato vincendo sei game di fila prima di subire il controbreak. Il primo set si è deciso al tie-break. Barty si è portata in vantaggio per 4-2, ma Anisimova ha vinto cinque punti consecutivi aggiudicandosi il tie-break per 7-4.

Nel secondo set Anisimova ha vinto dodici punti consecutivi portandosi in vantaggio per 3-0, ma Barty ha rimontato vincendo sei game di fila grazie a tre break.

Anisimova ha preso un break di vantaggio sul punteggio di 1-1 ad inizio del terzo set grazie a due doppi falli di Barty. L’australiana ha vinto quattro game consecutivi. Sul punteggio di 5-2 Barty non è riuscita a trasformare tre match point sul 5-2 permettendo a Anisimova di ridurre lo svantaggio e di portarsi sul 3-5. Barty ha concluso l’incontro al quinto match point.

Anisimova è stata la grande sorpresa dell’edizione 2019 dello Slam parigino. La giocatrice di origini russe ha battuto la campionessa in carica Simona Halep diventando la prima giocatrice nata negli anni 2000 a raggiungere la semifinale al Roland Garros.

Ashleigh Barty:

Dopo il primo set sono riuscita a reagire. La fine del primo set ha rappresentato il momento più complicato del match. Ho alternato momenti di alto tennis e frangenti brutti, ma sono riuscita ad esprimermi al meglio quando contava. Sono orgogliosa di aver portato a casa la vittoria.

Marketa Vondrousova ha raggiunto la prima finale in un torneo del Grande Slam grazie al successo in semifinale sulla britannica Joanna Konta per 7-5 7-6 (7-2). Konta si è portata in vantaggio per 4-2 ma ha mancato tre set point sul 5-3, ma Vondrousova ha vinto quattro game di fila aggiudicandosi il primo set per 7-5.

Konta ha sfruttato la palla break nel secondo set e ha preso un vantaggio di 4-2. La britannica è andata a servire per il set sul 5-4 ma ha subito il break a 30. Vondrousova ha vinto agevolmente il tie-break per 7-2 riportando la Repubblica Ceca in finale a Parigi quattro anni dopo Lucie Safarova nel 2015.

Marketa Vondrousova:

E’ fantastico. Non avrei mai immaginato una cosa del genere. Questa è certamente la settimana più bella della mia vita. All’inizio ero un po' nervosa, ma ho cercato di rimanere positiva e giocare meglio, visto che nei quarti avevo commesso un doppio fallo sul match point, ma sono orgogliosa del modo in cui ho concluso quest’incontro.

Il torneo di Parigi è stato il torneo delle sorprese. Nessuna delle quattro semifinaliste è compresa tra le prime cinque del mondo. La migliore in classifica è Barty all’ottavo posto seguita da Konta (ventiseiesima), Vondrousova (trentottesima) e Anisimova (cinquantunesima). Soltanto Konta aveva raggiunto in precedenza una semifinale in un torneo del Grande Slam a Wimbledon nel 2016.