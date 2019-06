in Spagna Alvaro centra la dodicesima affermazione stagionale con la Ducati, Van Der Mark e Yamaha secondi, Johnny sbaglia sorpasso, butta in terra Lowes e si aggiudica il terzo posto.

08/06/2019

Grande spettacolo quello visto oggi nella SBK di Jerez. Lo show andaluso è iniziato nella mattinata, quando Jonathan Rea ha battuto tutti nella Superpole, guidando con un ossesso la sua Kawasaki Ninja ufficiale. Il nordirlandese ha abbassato il capoccione, si è concentrato e, con uno posizione in sella inedita rispetto alla solita, ha distrutto il record della pista. L'Angel Nieto ora vede il nuovo primato delle derivate in 1'38"247. Bautista con la Ducati ed un rinato Melandri su Yamaha hanno completato la prima fila dello schieramento. con gap davvero risicati da Rea. Buona ancora la BMW di Sykes - sesta - in difficoltà Davies con il dodicesimo crono, in fondo al gruppo il trio Honda.

Nel primo pomeriggio la musica è cambiata. Specialmente per Rea. Un solo sorpasso è bastato a Bautista per vincere la corsa. Alvaro - dopo il digiuno imolese - ha messo in campo i muscoli (feriti al Santerno) caldi e riposati, più efficaci di quelli altrui. Il passo della Ducati vincitrice era di un altro livello, con un ritmo da vera MotoGP. Il dodicesimo successo non è mai stato in discussione, lo spagnolo ne aveva più di tutti.

Jonathan - invece - ha vissuto un piccolo incubo. Dopo l'eccellente Van Der Mark su Yamaha, il terzo gradino del podio era un ballottaggio tra la Kawasaki del campione e la R1 di Alex Lowes. Sorpassi, incroci di linee, rallentamenti reciproci. Persa l'opportunità di vincere, i due si sono presentati all'ultima curva davvero ravvicinati. Ed ecco il fattaccio: con un attacco da kamikaze, Rea entra su Lowes, lo tocca e lo costringe alla caduta. Mentre Johnny finiva la contesa, Alex era nella sabbia, con un guanto ed il podio perduti. Il sorpasso di Rea ha ricordato quelli di Rossi e Marquez ai danni di Gibernau e Lorenzo... proprio nella curva intitolata a Jorge. Anche in SBK i duelli si decino all'ultimo metro, malgrado la lotta non valesse una vittoria.

Rea e Kawasaki sul podio SBK di Jerez, dopo un contatto con Lowes

SBK di Spagna, "Bau Bau" Bautista torna a mordere, Rea in crisi

Dodicesima affermazione a Jerez di Alvaro che - dopo il break di imola - si è rimesso in carreggiata, quella vincente. Senza rischiare più di tanto nella Superpole, lo spagnolo ha dato tutto e subito allo spegnersi del semaforo. Un sorpasso - solo uno, ma decisivo - ai danni di Rea e fuga per la vittoria messa in atto con successo. Il rookie e leader della classifica ha riordinato le idee dopo il test di Misano e, con una Ducati (forse) più stabile si è ripreso ciò che più voleva. La vittoria.

Avevamo anticipato come la Yamaha fosse la terza forza in campo ma, da oggi, potrebbe diventare la seconda. Tante le R1 veloci, in primis la numero 60 di Van Der Mark. L'olandese del team Crescent non era in grado di tenere il passo di Bautista, però ha comunque battuto tutti i restanti rivali. Ancora poco per Michael, che ha nel mirino della sua R1 la Ninja del campione, oggi davvero strano.

Perché "strano"? Johnny guidava con uno stile mai visto prima. Nelle curve a destra, il nordirlandese staccava lo stivale sinistro dalla pedana poggiapiede. Asimmetrico, scomposto, non troppo in forma. Cosa è successo dopo la Superpole? Nel team Provec hanno modificato l'inclinazione dei semimanubri e, di conseguenza, la posizione in sella è alterata. Questi esperimenti - però - non si fanno durante i weekend di gara. O, perlomeno, tutto deve essere perfetto. Imperfetto è stato il sorpasso di Rea su Lowes, con un contatto che manda in terra l'inglese e "regala" al campione il terzo posto. Non l'ha fatto apposta Johnny, e gli crediamo: le scuse rivolte al box Pata erano sincere, ma che erroraccio per uno come lui.

A Jerez Ducati "in rosso" Melandri reagisce, Mercado torna prendendo punti, rientra Baz con Ten Kate e muove la classifica

Melandri e Yamaha GRT al quarto posto nella SBK di Jerez

La sola Panigale V4 R davvero prestante era nelle mani di Bautista, le "altre" hanno navigato lontano dal podio. Davies non si è visto, Rinaldi ha fatto ciò che poteva con la moto di Barni. Bridewell era a Jerez in sostituzione dell'infortunato Laverty. Il profondo rosso vale solo per Alvaro, che aveva almeno un passo in più. Se non ci fosse il numero 19, chi vincerebbe per Ducati? Probabilmente, nessuno.

Meglio delle ultime uscite Melandri. Marco in Spagna ha ricevuto un serbatoio nuovo ed una R1 GRT un po' più a punto rispetto alle uscite precedenti. Il ravennate ha gareggiato pulito, senza commettere errori. Il podio non è stato da lui centrato, ma il quarto posto non è poi così male. Non male nemmeno il tredicesimo posto ottenuto dall'argentino Tati Mercado, pilota che non correva dalla Thailandia. Dopo l'infortunio e la sofferenza, qualche punto gli dona morale ed un buon prospetto per il resto della stagione.

Il campionato di Loris Baz è iniziato oggi, con un dodicesimo posto. Il francese, il team Ten Kate e la Yamaha rappresentano il nuovo trio 2019. C'è molto da lavorare, ma la base c'è. Loris ha lottato a gomiti larghi, facendosi spazio tra rivali molto più rodati. Da segnalare il passaggio al centro medico di Alex Lowes: dopo il contatto con Rea e la caduta, l'inglese ha ripreso la moto, per finire sedicesimo. A motore spento, il numero 22 ha preferito farsi controllare: non avevamo mai visto un pilota cadere, perdere un guanto e continuare una gara di SBK.

Jerez SBK, ordine d'arrivo di Gara 1

A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 20 1'39.305 280,7 1'38.283 286,5 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 7.119 7.119 1'40.087 275,8 1'38.849 275,8 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 15.323 8.204 1'39.569 277,2 1'38.247 274,5 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 20 19.951 4.628 1'40.377 275,1 1'38.498 278,6 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 20.107 0.156 1'40.400 277,2 1'39.330 273,8 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 23.096 2.989 1'40.488 273,8 1'38.846 273,1 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 20 26.834 3.738 1'40.913 280,7 1'39.649 278,6 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 20 29.526 2.692 1'40.975 277,2 1'39.077 275,1 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 29.707 0.181 1'40.612 280,7 1'38.762 280,0 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 31.218 1.511 1'41.363 280,7 1'39.090 282,9 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 31.999 0.781 1'41.343 270,4 1'39.890 275,8 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 36.824 4.825 1'41.350 269,1 1'39.999 268,5 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 20 46.045 9.221 1'41.874 271,1 1'39.712 274,5 T. BRIDEWELL GBR Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 20 47.804 1.759 1'41.990 275,8 1'40.376 275,8 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 20 52.105 4.301 1'41.965 273,8 1'40.747 275,1

Classifica piloti