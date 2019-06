Europei under 21 al via: quando gioca l'Italia di Gigi Di Biagio

Italia Under 20, il segreto di Nicolato: carica i suoi come Leonida

Europei under 21 al via: quando gioca l'Italia di Gigi Di Biagio

Italia Under 20, il segreto di Nicolato: carica i suoi come Leonida

Un cammino fin qui impeccabile quello dell'Italia, prima davanti proprio alla Grecia, capace di racimolare 4 punti nelle prime due gare. Si tratta dunque di un match importante ai fini della classifica del gruppo J. Per quanto riguarda le scelte di formazione di Roberto Mancini, l'unico dubbio sembra essere quello per il ruolo di centravanti, con Belotti in vantaggio su Quagliarella.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK