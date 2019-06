Tra le prime gare della giornata spicca la vittoria della squadra di Dalic sui gallesi di Giggs, trascinati da un ottimo Perisic (finisce 2-1). Vincono anche gli Islandesi, che superano l'Albania di Reja grazie a Gudmundsson.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 08/06/2019 20:13 | aggiornato 08/06/2019 20:18

Tra le tantissime gare del sabato di qualificazione agli Europei 2020 (ben 13 totali), quelle del pomeriggio hanno avuto come protagonista una delle sfide più affascinanti della giornata: parliamo di Croazia-Galles, valida per la terza giornata del gruppo E. I vice Campioni del Mondo, dopo la vittoria con l'Azerbaijan e la clamorosa sconfitta in Ungheria, salgono a quota sei punti nel girone ma non senza faticare.

I gallesi allenati da Ryan Giggs, infatti, alla seconda gara delle proprie qualificazioni (la prima è stata vinta contro la Slovacchia per 1-0), ha venduto a carissimo prezzo la pelle uscendo sconfitta soltanto per 2-1 dallo stadio di Osijek. A decidere il match un autogol di Lawrence nel primo tempo, mentre nella ripresa l'interista Ivan Perisic ha firmato il 2-0. A nulla serve la rete di Brooks, ma Bale e company possono rimanere ottimisti in ottica qualificazione.

Nell'altra gara del girone, l'Ungheria supera 3-1 l'Azerbaijan grazie anche a un'insolita doppietta di Willi Orban, centrale di difesa del Lipsia improvvisatosi goleador. I magiari si portano così momentaneamente al primo posto in coabitazione con i croati, ma con gli scontri diretti a favore.

Ryan Giggs è pensieroso durante la sfida tra Croazia e Galles, persa dai suoi per 2-1

Qualificazioni Europei 2020, Gudmundsson fa male a Reja

Passando al gruppo H, quello della Francia impegnata in serata contro la Turchia, torna a sorridere l'Islanda di Erik Hamren. I nordici, dopo il pesante 4-0 subito dai francesi a marzo, battono di misura l'Albania di Edy Reja con un gol nel primo tempo di Gudmundsson. L'attaccante del Burnley è decisivo per far salire i suoi a quota 6 punti in queste qualificazioni agli Europei 2020, mettendo pressione ai Campioni del Mondo e ai turchi. Vittoria 1-0 invece della Moldavia su Andorra (gol di Igor Armas).

Nel gruppo J dell'Italia, che in assoluto ci interessa di più, prima vittoria dell'Armenia di Mkhitaryan che supera il modesto Liechtestein per 3-0. Prima del match in Grecia degli Azzurri si gioca anche Finlandia-Bosnia, vinta dai finnici per 2-0 con doppietta di Pukki, attaccante che con 30 gol stagionali ha portato il Norwich in Premier League. Quota 6 punti dunque per la squadra di Kanerva, che obbliga l'Italia a fare risultato in terra ellenica.

Nel girone della Germania, il C, l'Irlanda del Nord rimonta in Estonia. Dopo il vantaggio estone firmato Vassiljev, la squadra di O'Neil la ribalta nel giro di tre minuti nella ripresa: la decidono Conor Washington e Josh Magennis. Goleada, nel gruppo I, della Russia ai danni di San Marino. 9-0 con poker di Dzyuba. Per russi e belgi, visto il livello del girone, l'approdo agli Europei 2020 sembra pura formalità.

Tutti i risultati di sabato pomeriggio

GIRONE C

Estonia v Irlanda del Nord 1-2

GIRONE E

Croazia v Galles 2-1

Azerbaijan v Ungheria 1-3

GIRONE H

Islanda v Albania 1-0

Moldavia v Andorra 1-0

GIRONE I

Russia v San Marino 9-0

GIRONE J