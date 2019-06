Il ct azzurro soddisfatto: "Ma nel secondo tempo avremmo dovuto segnare il quarto gol".

di Redazione Fox Sports - 08/06/2019 23:19 | aggiornato 08/06/2019 23:24

Dopo la vittoria dell'Italia sul campo della Grecia per 3-0, c'è tanta euforia all'interno dello spogliatoio azzurro. Le reti di Barella, Insigne e Bonucci hanno suggellato una prestazione sontuosa della Nazionale, come confermato anche dal commissario tecnico Roberto Mancini al termine della gara:

Ora è importante continuare a migliorare. La gara è andata così perché abbiamo voluto mandarla così. Siamo stati bravi dal primo minuto. Cosa è meglio tra i tanti gol segnati e i pochi subiti? L’aspetto più importante è capire perché non abbiamo fatto il quarto nel secondo tempo. Dovevamo spingere di più. Sul fatto di non avere preso gol è perché siamo bravi a giocare abbastanza alti.

Qualificazioni Europei 2020, Mancini dopo Grecia-Italia

Poi sulle sue scelte, con Insigne a sorpresa dal primo minuto:

Non è semplice per noi. Li avevamo visti durante la settimana, lui era particolarmente brillante. Ma lasciare fuori gli altri non è così semplice. Dobbiamo scegliere tra 6 o 7 giocatori davanti che sono tutti bravi. Aspettiamo fino alla fine per decidere, perché cerchiamo di non sbagliare. È andata bene, abbiamo giocato molto bene il primo tempo, non gli abbiamo fatto fare niente. Poi è chiaro che per loro sei vai sotto 2-0, diventa difficile.

Quando gli viene chiesto un bilancio, Roberto Mancini non può che essere positivo:

Siamo un po’ avanti, ma c’è da lavorare molto. Anche nella Nations League non è andata così male, tutto sommato è andata abbastanza bene.

Poi i complimenti all'Under 20 e alle ragazze impegnate in Francia ai Mondiali:

Complimenti all’Under 20 per quello che sta facendo. Speriamo di arrivare alla finale. Alle ragazze faccio un in bocca la lupo, speriamo bene.

L'esultanza dell'italia nelle Qualificazione Europei 2020

La soddisfazione di Insigne: "Ci voleva questo gol"

Al termine della gara anche Lorenzo Insigne ha parlato a caldo ai microfoni della Rai:

Dopo questa stagione sono contento per il gol, ci voleva. Segnare con questa maglia ha un sapore speciale. Punti importanti per la classifica, ora dobbiamo recuperare tutte le forze perché martedì ci sarà un'altra battaglia. Siamo tutti bravi ragazzi che mettono grande intensità in allenamento e in partita. Per arrivare lontani non serve un solo giocatore, ma tutta la squadra

Belle parole poi per mister Mancini:

Il mister ci sta dando tanto, noi lo stiamo seguendo. Dobbiamo continuare, perché ha tanta esperienza ed è giusto seguirlo.

E se martedì dovesse arrivare una vittoria, l'Italia avrebbe un piede e mezzo agli Europei 2020.

Credo di sì, ma dobbiamo recuperare le energie. Abbiamo speso tanto, sarà una partita molto intensa. Se giochiamo come stare faremo una grande prestazione e arriveremo al nostro obiettivo, cioè vincere la partita.

Sirigu condivide la vittoria con Donnarumma

C'è modo anche di ascoltare Salvatore Sirigu, che condivide il risultato con Donnarumma:

Oggi contava fare il risultato, sono contento di dividere i complimenti insieme a Gigio, protagonista nelle prime partite in Nations League.

Poi spiega il suo modo di interpretare il ruolo:

Il portiere nel calcio moderno deve partecipare al gioco con i piedi, nella manovra, per uscire dalla parte opposta. Diventa quasi un cardine per usufruire dei cambi gioco. Questo ti permette di giocare concentrato e valutare gli interventi, quando uscire.

