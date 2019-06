Italia Under 20, il segreto di Nicolato: carica i suoi come Leonida

Il suo tiro però non è andato a finire così lontano, perché ha colpito in faccia un povero raccattapalle, un ragazzino greco appostato lì insieme a un suo amico. Resosi conto subito di quanto accaduto, Barella ha abbandonato la protesta ed è andato dal ragazzo, chiedendogli scusa, abbracciandolo e baciandolo. La vittima ha accettato subito le scuse, spiegando di stare bene. Anche se sicuramente stava molto meglio prima.

Con un gesto di stizza per non essere riuscito a guadagnare nemmeno il calcio d'angolo, infatti, il centrocampista azzurro ha calciato violentemente il pallone fuori dal campo, proprio dietro la porta, a gioco fermo.

Ha segnato il secondo gol in azzurro, il secondo gol in queste qualificazioni agli Europei 2020. Ma Nicolò Barella , pochi secondi prima della rete che ha sbloccato la partita dell'Italia con la Grecia, si è reso protagonista di un altro episodio molto particolare, a tratti comico.

