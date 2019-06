I Diavoli Rossi trascinati da Mertens e Castagne, bene anche la Germania in Bielorussia. Festeggia l'Italia di Mancini, piange la Francia di Deschamps.

08/06/2019 22:57

È una notte completamente azzurra. Dopo le partite del pomeriggio, è l'Italia a diventare protagonista in serata. Lo fa annientando la Grecia nella sfida di qualificazione a Euro 2020: alla squadra guidata da Mancini basta il primo tempo per archiviare la pratica. Una sfida che sembrava dover essere più equilibrata alla vigilia, ma non c'è mai stata storia.

Ci pensa Barella a sbloccare il risultato, concludendo nel migliore dei modi una grande azione di Belotti, che salta Manolas e mette all'indietro per il centrocampista del Cagliari. Poi la perla di Insigne, bravo a sfruttare un errore grossolano degli avversari: tiro a giro sul secondo palo da vedere e rivedere.

Poi ci pensa Bonucci a mettere il punto. Cross perfetto di Emerson Palmieri, tra i migliori in campo, anticipo perfetto del difensore della Juventus che stacca in anticipo su Papastathopoulos e mette la palla in rete. Tre punti importanti per il girone azzurro, ma andiamo a scoprire anche gli altri risultati delle qualificazioni a Euro 2020: vincono Belgio e Germania, crolla la Francia.

Getty Images La gioia della nazionale italiana dopo il gol di Bonucci

Qualificazioni Euro 2020, passeggiano Belgio e Germania. Bagno turco per la Francia

Alla Germania basta un gol per tempo per avere la meglio della Bielorussia. Ci pensa Leroy Sané, al centro di voci di calciomercato (interessa al Bayern Monaco), a mettere in discesa la partita. Poi nella ripresa è Marco Reus a mettere al sicuro il risultato. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Olanda (3-2), i tedeschi si ripetono anche nella seconda partita di qualificazione a Euro 2020. Al momento il Gruppo C vede al comando l'Irlanda del Nord, che però ha disputato una partita in più (tre successi).

La principale sorpresa della serata arriva dal Gruppo H. La Turchia domina la Francia di Pogba, Mbappé e Griezmann: due gol in 10 minuti, tra la mezz'ora e il quarantesimo, per battere i campioni del mondo in carica e prendersi la testa del Gruppo H. C'è anche un po' di Italia nel successo turco, con il gol del raddoppio siglato da Cengiz Under.

C'è molto di italiano nel successo del Belgio, che si sbarazza del Kazakistan e vola a punteggio pieno nel Gruppo I. Ci sono le firme di Mertens e Castagne nel 3-0 dei Diavoli Rossi: l'attaccante del Napoli ha fornito anche l'assist per il terzo gol di Lukaku. Nello stesso girone la Scozia centra il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto contro San Marino. Decisivo il gol di Burke nei minuti finali per regalare il trionfo casalingo con Cipro.

Tutti i risultati di sabato sera

Gruppo C

Bielorussia-Germania 0-2

Gruppo H

Turchia-Francia 2-0

Gruppo I

Belgio-Kazakistan 3-0

Scozia-Cipro 2-1

Gruppo J