Da un secondo referto non risultano violazioni nella zona genitale. La ragazza dopo cinque ore di testimonianza perde i sensi.

Continua la bufera attorno a Neymar: il brasiliano, costretto ad abbandonare la Copa America causa infortunio, in questi giorni è alle prese con l'accusa di stupro che gli è stata rivolta dalla modella Najila Trindade. Il giocatore del PSG è stato ascoltato dalla polizia di Rio de Janeiro in merito alla diffusione sui social network della conversazione con l'accusatrice, un fatto considerato reato in brasile. E nel frattempo è arrivato il risultato di un nuovo esame medico.

Secondo quanto riportato dal sito Uol Esporte, dal referto del medico legale si evince che gli esami non hanno rilevato nessuna lesione nella zona genitale della ragazza, ma solamente una lesione a un dito. Il risultato contrasta nettamente con quello dell'esame effettuato presso l'ospedale Albert Einstein una settimana dopo il presunto stupro: in quell'occasione, erano stati evidenziati ematomi ai glutei e alle cosce, con la modella che sosteneva di avere difficoltà a dormire a causa dello shock subito. Il medico che ha condotto l'ultimo esame, inoltre, ha sottolineato che le foto allegate dai legali della modella non sono state fatte da lui.

E in tutto questo è stata diffusa dai media brasiliani anche un'altra conversazione WhatsApp tra i due protagonisti della vicenda, con la modella che avrebbe mostrato a Neymar i lividi: "Ahah, me li hai chiesti tu!", avrebbe detto il brasiliano. La risposta della ragazza: "Sei pazzo? Ti ho detto di fermarti e tu non hai nemmeno chiesto scusa. Il tuo cervello funziona solo sul campo, il tuo cuore da nessuna parte. Sai benissimo cosa hai fatto e come mi hai trattata. Hai abusato di me".

Caso Neymar, Najila Trindade sviene in tribunale

Da un lato Neymar e la sua difesa, dall'altro Najila Trindade e la sua accusa: la modella nella giornata di ieri è stata ascoltata presso la 6° delegazione della Difesa delle Donne di San Paolo e, secondo Jornal Nacional, non è stata in grado di fornire il video completo della violenza subita. Quello di un minuto che è stato diffuso nei giorni scorsi, infatti, rappresenterebbe solamente una parte di un video più lungo (di sette minuti, secondo la donna).

Perché non presentarlo, allora? Stando alla versione della ragazza, il dispositivo sul quale era presente questo video è stato rubato nei giorni successivi dal suo appartamento, anche se le versioni circa questo furto sono contraddittorie. Dopo cinque ore di testimonianza, Najila Trindade è svenuta in caserma ed è stata trasportata in ospedale.

La ragazza sostiene che dopo la denuncia la sua vita è diventata un inferno: non ha più una vita normale, non può stare con suo figlio di sei anni, è mentalmente e fisicamente sfinita, ha abbandonato il suo appartamento e ricevuto minacce di morte. Nel corso di un'intervista rilasciata a BuzzFeed ha dichiarato: