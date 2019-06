Nonostante il rientro di Klay Thompson, la squadra di coach Nurse vince 105-92 la seconda partita nella baia e va sul 3-1 nella serie. Una vittoria e sarà titolo per i canadesi, trascinati da un Leonard da 36 punti e 12 rimbalzi.

08/06/2019

La storia di queste NBA Finals è stata riscritta probabilmente in maniera decisiva, nella gara-4 giocata alla Oracle Arena. I Toronto Raptors, dopo aver azzannato la serie in gara-3 sfruttando, oltre alle assenze di Durant e Looney, anche quella di Klay Thonmpson, sono rientrati in campo con la stessa cattiveria di 48 ore prima. E a questo punto, il primo titolo della storia dei canadesi non è mai stato così vicino.

Energia, aggressività ma soprattutto difesa, queste le chiavi di una sfida mai realmente in discussione, nonostante una buona partenza degli uomini di Steve Kerr. Il linguaggio del corpo, ma principalmente le defezioni dei californiani, hanno fatto pensare ancora una volta che alla fine a spuntarla sarebbero stati Lowry e company. Determinante, tanto per cambiare, la super prestazione di Kawhi Leonard: il secondo anello della sua carriera, il primo nella stagione d'esordio (e forse ultima) in Canada, è sempre più realtà.

Ora si ritorna a Toronto, con il primo match-ball sulla racchetta degli uomini di Nurse da poter sfruttare tra le mura amiche. Vediamo se Kerr deciderà di rischiare Kevin Durant o se invece alzerà bandiera bianca, ma KD ci terrebbe moltissimo a scendere in campo (anche al 50% della condizione fisica) considerando che sarebbe presumibilmente la sua ultima gara con gli Warriors. Soltanto una volta nella storia una squadra ha rimontato un 3-1 nelle Finals, e Golden State lo sa bene (la Cleveland di LeBron nel 2016 proprio contro i calfirniani). Dunque mai, mai sottovalutare il cuore di un campione.

Un'altra delusione per Stephen Curry, arginato dai Raptors e sconfitto anche in gara-4

NBA, partono meglio gli Warriors nel primo tempo

L'inerzia di questa gara-4 delle NBA Finals, subito dopo la palla a due, è tutta per i Golden State Warriors. L'orgoglio dei campioni, infatti, inizialmente sembra far pendere la sfida verso i californiani che giocano bene e vanno avanti di 7 punti dopo qualche minuti, diventati 11 oltre la metà del primo quarto: molto bene gli Splash Brothers, con Thompson in particolar modo voglioso di tornare decisivo dopo l'assenza per infortunio due giorni fa.

Il finale di quarto, però, è marchiato con il fuoco da Leonard. 14 punti nei primi 12 minuti per l'ex Spurs e gli uomini di Nurse si riportano soltano a 6 lunghezze dai campioni in carica. Nel secondo quarto, invece, a dare maggiore energia agli ospiti è soprattutto l'ingresso dalla panchina di Serge Ibaka, che insieme a Lowry è decisivo per il -4 dei canadesi a inizio periodo.

Gli Warriors però girano benissimo la palla in attacco, facendo vedere di poter ancora scappare. A metà del secondo quarto, la squadra di Kerr torna avanti di 8 punti trascinata dalle bombe di un commovente Klay Thompson. Anche in questo caso, però, è Toronto a chiudere meglio il quarto e la situazione, dopo 24 minuti di gioco, è sul 46-42 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo tempo è un Leonard show

Tutto però è destinato a cambiare negli ultimi due quarti. L'energia e il gioco di Golden State iniziano a calare man mano che la gara continua, ma soprattutto Leonard continua a dominare sempre di più. Il nativo di Riverside mette subito due triple consecutive, fa la voce grossa a rimbalzo e spinge i prorpri compagni a un livello superiore. I campioni in carica della NBA resistono grazie a Klay Thompson, che a metà del quarto butta acqua sul fuoco portando i suoi sul -2.

A questo punto inizia una specie di festival delle triple per i Raptors, al quale si iscrivono anche Gasol e Ibaka, e che in un minuto nel finale di terzo quarto allungano dal +1 al +10 grazie al solito Kawhi. La gara è definitivamente nelle mani dei canadesi, che sentono l'odore del sangue e non hanno intenzione di fermarsi proprio sul più bello.

Non c'è più storia nell'ultimo quarto: Leonard segna da tutte le posizioni, VanVleet torna a indossare il mantello di Superman e per i padroni di casa non c'è più niente da fare. Oltre ai 36 con 12 rimbalzi di Leonard, importantissimi i 20 dalla panchina di Ibaka e i 19 di Siakam, mentre dall'altra parte non bastano i 27 di Curry e i 28 di Klay. Delude ancora Cousins, ma gli Warriors dimostrano di non avere forze specialmente dalla panchina. A oggi, nonostante un possibile rientro in campo di KD, è difficile ipotizzare anche solo una vittoria in gara-5.