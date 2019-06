Il mercato piloti è in fermento: Petrucci e Miller destinati a restare sulle rispettive selle in Ducati. Zarco potrebbe lasciare KTM, Avintia tratta con Suzuki. Porte chiuse per Alex Marquez?

Con l'arrivo dell'estate è tempo di mercato anche nel campionato del mondo di MotoGP. Sarà una sessione di acquisti ridotta, considerando che la maggior parte dei contratti dei piloti hanno come scadenza la fine del 2021, ma alcune trattative tengono banco dietro le quinte del paddock e destano un certo interesse. A cominciare dal rinnovo di Danilo Petrucci che, dopo la vittoria al Mugello, sembra quasi scontata. Con effetto domino Jack Mille proseguirà l'avventura con Pramac Racing per un altro anno, non essendoci molte possibilità di aspirare ad un team ufficiale.

A bussare alle porte della MotoGP c'è Alex Marquez: il suo manager Emilio Alzamora, che gestisce anche le decisioni del fratello Marc, ha avviato un dialogo con il team Pramac, ma con Jack Miller in procinto di rinnovare dovrà puntare altrove o accontentarsi di restare un'altra stagione in Moto2, in attesa del grande mercato piloti che si avvierà il prossimo anno per il 2021. Un'altra opzione potrebbe essere il team Avintia a patto di poter beneficiare di una moto competitiva. La scuderia spagnola di Raul Romero dovrebbe restare in orbita Ducati, con l'obiettivo di avere una moto ufficiale per il 2021, quando sarà possibile un passaggio alla corte Suzuki, opzione che per il 2020 resta molto difficile per mancanza di risorse da parte del team di Hamamatsu.

Dorna si pone l'obiettivo di schierare in pista sei costruttori ognuno con una squadra satellite entro il 2021, motivo per cui spinge Suzuki a fare un primo passo avanti per accaparrarsi Avintia. Il direttore sportivo Rubén Xaus ha ammesso di essere alla ricerca di un pilota Moto2 e di sondare il terreno per possibili alleanze con altre fabbriche entro la fine del loro attuale accordo con Ducati in scadenza il prossimo anno. Alex Marquez sembra quindi destinato ad attendere ancora per realizzare uno dei più grandi sogni del fratello pluricampione.

MotoGP, enigma Zarco in SBK

Nelle ultime ore a tenere banco è il destino di Johann Zarco. Giovedì, sull'account Twitter ufficiale WorldSBK, è apparso un post in cui si annunciava un possibile interesse di Honda per Johann Zarco, con tanto di articolo sul portale wsbk.com. La casa giapponese sta lavorando in grande segreto per una moto che si preannuncia altamente competitiva per la stagione 2020 e su cui vorrebbe far salire il pilota francese e il collaudatore HRC Stefan Bradl. Ma il tweet è misteriosamente scomparso dopo pochi minuti, così come l'articolo.

Non è un mistero che Zarco e i vertici KTM sarebbero ai ferri corti. La casa di Mattighofen sarebbe molto delusa dai risultati del francese e per la sua incapacità ad adattarsi alla RC16. Al Mugello ha ottenuto il suo peggior risultato concludendo in ultima posizione. Le ultime speranze sono riposte sul lavoro di Dani Pedrosa che ha recentemente effettuato due giorni di test a Brno nel tentativo di migliorare la moto e trovare soluzioni utili per avvicinarla allo stile di guida vellutato di Zarco.

Qualora i risultati non dovessero arrivare da qui alla fine dell'estate non è da escludere un passaggio in SBK dove troverebbe maggiori stimoli sulla linea di quanto sta facendo Alvaro Bautista. A quel punto si libererebbe la sella della moto ufficiale KTM per il 2020. Il favorito per il team factory dovrebbe essere Miguel Oliveira, attualmente nel team Tech3. A quel punto si aprirebbe un'altra porta per la MotoGP, quasi sicuramente per un pilota della Moto2. Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri restano quindi alla finestra. Addio annunciato del pilota malese Hafizh Syahrin che potrebbe tornare in Moto2: al suo posto quasi certo l'arrivo di Brad Binder in Tech3.