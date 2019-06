Ljubisa Tumbakovic si era rifiutato di guidare la nazionale nel match contro i kosovari: la federazione gli ha comunicato l'esonero.

di Redazione Fox Sports - 08/06/2019 14:21 | aggiornato 08/06/2019 14:25

Calcio e politica, ancora una volta confusi tra di loro. L'occasione è stata la partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei tra il Montenegro e il Kosovo. Il ct della nazionale montenegrina, Ljubisa Tumbakovic, più i due giocatori Marko Ivanic e Pilip Stojkovic, hanno infatti deciso di boicottare l'incontro: il motivo è il non riconoscimento da parte loro (tutti di origini serbe) della sovranità kosovara, per molti strumentale e sottoposto a pressioni da parte del governo di Belgrado.

La Serbia infatti non ha mai riconosciuto l'autonomia del Kosovo. In ogni caso, anche senza il commissario tecnico e i due calciatori, il match si è disputato ugualmente, terminando 1-1. Per quanto riguarda il ct Ljubisa Tumbakovic, però, le conseguenze non sono tardate ad arrivare: con un comunicato ufficiale della Federcalcio del Montenegro, infatti, l'allenatore è stato sollevato dall'incarico: la votazione sull'argomento è stata accolta all'unanimità.