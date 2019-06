Notorius, fermo da UFC 229, pubblica un post sul proprio profilo Twitter in cui lascia intendere un ormai prossimo rientro nell'ottagono.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 08/06/2019 02:11 | aggiornato 08/06/2019 02:15

Conor McGregor pare essere finalmente pronto a tornare in azione. L'irlandese più famoso del mondo delle MMA annuncia su Twitter quello che potrebbe anche essere l'accordo per un prossimo match, stando ovviamente al suo criptico modo di divulgare le informazioni attraverso i social network.

Wow! I’ve had 11 UFC bouts to this date...

Next up is the 12th. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 6, 2019

Wow! Ad oggi ho disputato 11 match in UFC... il prossimo sarà il 12esimo!

Un messaggio chiaro, e che ha fugato ogni sorta di dubbio - qualora ce ne fossero realmente stati - su un possibile ritiro dalle MMA di Conor McGregor, la cui squalifica a seguito della rissa post-UFC 229 è pressoché terminata. Ciò significa che, da agosto o più verosimilmente da settembre, ogni PPV UFC potrebbe potenzialmente essere quello giusto per segnare sul calendario la data del rientro dell'ex champ champ.

McGregor che, come chiarito dal suo ultimo post Twitter, ha disputato 11 match in UFC vincendone la bellezza di 9, esclusion fatta per le cadute per sottomissione contro Nate Diaz - poi vendicata - e il già citato Khabib Nurmagomedov. Di questi 9 successi, ben 7 sono arrivati per KO/TKO grazie ai pesantissimi pugni del rappresentante dell'SBG Ireland, che nelle altre due occasioni è arrivato al trionfo ai punti. Due le cinture conquistate finora dal combattente nativo di Dublino in UFC, vale a dire quelle dei pesi piuma e dei pesi leggeri. Stesso discorso valido anche per Cage Warriors, dove si laureò campione a 145 e a 155 libbre.

MMA: Conor McGregor festeggia la sua ultima vittoria in UFC, al Madison Square Garden di New York.

MMA: chi sarà il prossimo avversario di Conor McGregor?

Difficile, al momento, capire chi potrà essere l'avversario di Conor McGregor in quello che sarà, come detto, il suo 12esimo match in UFC. Quasi tutti i suoi possibili avversari, o comunque vecchi rivali che siano, parono attualmente tutti impegnati: Nate Diaz, in primis, affronterà Anthony Pettis a UFC 241. Sfumata, dunque, l'ipotesi di un rematch immediato. Detto di un Eddie Alvarez ormai fuori da UFC, e di Khabib Nurmagomedov e Dustin Porier ormai pronti a battersi tra loro, non resterebbe che l'ipotesi di un confronto tra il vincente di Donald Cerrone vs Tony Ferguson di UFC 238.

Anche questa ipotesi, tuttavia, resta poco percorribile in tempi brevi, considerato come il vincitore di tale contesa affronterà probabilmente il campione indiscusso di categoria. Ecco che allora, a dispetto di tutto, potrebbe tornare in auge la candidatura di Justin Gaethje, ex campione pesi leggeri World Series of Fighting reduce dalle fantastiche vittorie su James Vick ed Edson Barboza. The Highlight, d'altronde, ha già chiamato in causa Notorius nelle settimane scorse: che possa essere questo, alla fine dei conti, il match-up ideale per l'irlandese? Non resta che attendere un paio di settimane per scoprirlo.