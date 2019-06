La Pulce, ormai da un po' di tempo, non canta più l'inno nazionale durante le sfide della Seleccion: i motivi dietro a questa scelta.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 08/06/2019 15:26 | aggiornato 08/06/2019 15:30

Ad ogni partita dell'Argentina, ciclicamente, molti tifosi della Seleccion stanno lì a porsi un quesito ormai divenuto evergreen: perché Messi non canta l'inno nazionale? Una domanda che serpeggia da un paio d'anni, e che intasa i canali di discussione di bar dello sport reali e virtuali. Il rapporto della Pulce con L'Himno Nacional Argentino, di per sé, è sempre stato normalissimo: ciò nonostante, negli anni che hanno visto i due clamorosi tonfi dell'Albiceleste in finale ai Mondiali 2014 contro la Germania e in Copa America 2015 contro il Cile, il cinque volte Pallone d'Oro ha sviluppato una sorta di malessere divenuto sempre più evidente col passare del tempo.

Fu palese, ad esempio, il suo assoluto disagio durante l'inno pre-Argentina-Croazia: un momento di forte stress che culminò con lo 0-3 per Perisic e compagni, che arrivarono poi fino in fondo al Mondiale capitolando soltanto di fronte alla Francia. La Seleccion, invece, uscirà agli ottavi proprio contro i Blues, dopo aver agguantato la qualificazione per il rotto della cuffia contro la Nigeria. Ciò nonostante, per comprendere le ragioni di questi malesseri bisogna tornare indietro di qualche anno.

Come svelato dallo stesso Messi a Tyc Sports nel dicembre del 2015, il suo non cantare l'inno sarebbe una sorta di risposta silente alle polemiche montate a seguito dei cattivi risultati della sua Argentina negli ultimi anni. I tifosi, infatti, non avevano - e non hanno - ancora digerito le due cadute in finale ai Mondiali e in Copa America.

Abbiamo vissuto dei tempi duri in nazionale. Mi irrito molto quando la gente dice che i giocatori dovrebbero pensare a mostrare le palle e non sembrano orgogliosi di vestire la maglia della Seleccion. Siamo arrivati in finale al Mondiale e in Copa America, ma per la gente è come se non avessimo fatto nulla. Non abbiamo perso agli ottavi, ma in finale. Noi vogliamo vincere più di chiunque altro, il calcio non è fatto soltanto di attributi. Perché non canto l'inno? Una volta che la gente ha cominciato a lamentarsi, ho iniziato a farlo di proposito. Che tu lo canti o meno cambia poco, sono sciocchezze: l'inno lo sente ognuno a modo proprio.

Un Leo Messi letteralmente sconsolato sfila dopo la sconfitta in finale di Copa America 2015.

Messi e l'Argentina: la Copa America 2019 per la redenzione?

Messi che, comunque, avrà l'occasione di rifarsi già in Copa America tra qualche settimana: dal 14 giugno prossimo, infatti, la rassegna continentale offrirà alla Seleccion l'opportunità di dimenticare quanto accaduto negli impegni internazionali degli ultimi anni, anche se bisognerà guardarsi dal solito Brasile e dai sempre ostici Cile e Uruguay. E chissà che, già in questa manifestazione, il 10 per antonomasia del recente corso dell'Albiceleste non possa tornare ad intonare L'Himno Nacional Argentino!