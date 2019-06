Emerso nel Southend United, Edinburgh era stato acquistato dal Tottenham Hotspur ancora ventenne, nel 1990, per 150mila sterline. Nel decennio successivo sarebbe diventato uno dei cardini degli Spurs, giocando oltre 200 gare e conquistando una FA Cup nel 1991 e una Coppa di Lega nel 1999 : in quest'ultimo trionfo era stato ingiustamente espulso - ultimo giocatore a ricevere tale sanzione nel vecchio Wembley - dopo essersi scontrato con il gallese Robbie Savage del Leicester City.

Il nostro cuore è spezzato da questa tragedia. Tutti i nostri pensieri e tutto il nostro amore vanno alla famiglia di Edinburgh e sappiamo dai messaggi che hanno inondato il club nell'ultima settimana che l'intero mondo del calcio condivide i nostri sentimenti. Il successo che Justin ha portato al Leyton Orient è stato incredibile, ma ancora più importante è stato l'impatto che ha avuto su di noi come un vincente e un meraviglioso essere umano, un'ispirazione. Questa sarà la sua eredità e resterà con noi per sempre.

