Il dirigente biancoceleste vicino a un rinnovo del contratto con il club capitolino. Si allontanano i rossoneri.

08/06/2019 08:25

Dopo il contratto firmato lo scorso novembre (fino al 2022), Lotito ne prepara uno nuovo per blindare ulteriormente il suo ds Igli Tare alla Lazio. Le sirene di calciomercato del Milan hanno fatto entrare in azione il presidente biancoceleste, il pressing di Paolo Maldini per il dirigente albanese non è passato inosservato.

Così - come riportato dal Corriere dello Sport - il proprietario del club della Capitale è tornato in anticipo da Malta, rinunciando alla partecipazione al secondo giorno di lavori dell'Eca.

In programma un nuovo incontro con Tare per fortificare ancora di più un rapporto già di per sé blindatissimo: l'obiettivo di Lotito è quello di annunciare prima possibile un altro prolungamento, in modo tale da mettere freno alle continue voci di mercato che vorrebbero portare il suo direttore sportivo lontano da Roma. Non sarà così: Tare resterà ancora alla Lazio.