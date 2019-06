Il Ct degli azzurrini come Gerard Butler in "300". Riunisce i suoi sul terreno di gioco e gli chiede: "Qual è il vostro mestiere?". La risposta è in stile Sparta.

di Luca Guerra - 08/06/2019 10:54 | aggiornato 08/06/2019 10:59

Quello dell'Italia Under 20, sin qui, è un Mondiale da film. Non solo per gli effetti speciali garantiti quando gli avversari calciano dagli 11 metri dai portieri Plizzari e Carnesecchi, capaci sin qui di parare tre rigori, o del trascinatore Andrea Pinamonti, arrivato già a quota quattro centri nella manifestazione. L'atmosfera cinematografica è assicurata da un rito utilizzato dal Ct Paolo Nicolato per caricare a dovere i suoi giovani calciatori.

A svelare l'aneddoto è stato proprio Pinamonti al termine della partita vinta per 4-2 contro il Mali, valsa l'accesso alla semifinale contro l'Ucraina. Il rito che sta caratterizzando il cammino dell'Italia Under 20 in Polonia prende spunto dal film 300, pellicola che vede Gerard Butler nei panni del Re di Sparta Leonida alle Termopili. Come gli spartani, che nella trama ideata dal regista Zack Snyder devono contrastare l'armata persiana sbarcata in Grecia, anche gli azzurrini sono chiamati ad andare oltre i propri limiti.

A fine partita, con una vittoria suggellata dalla doppietta di Pinamonti, la rete di Frattesi e la parata di Plizzari dal dischetto, Nicolato ha riunito i suoi sul terreno di gioco e ha ripetuto un rito già visto dopo la partita vinta contro la Polonia, valsa l'accesso ai quarti. Squadra in cerchio e Ct al centro che chiede ai suoi. "Qual è il vostro mestiere?". La risposta è in stile Sparta:

Ahu, ahu, ahu!.

Da Leonida a Nicolato, il passo è breve. Festeggiamenti da kolossal, meritati che per chi ha raggiunto le semifinali della massima competizione per la categoria. Sognare è lecito, anche grazie al trascinatore Pinamonti: l'attaccante di proprietà dell'Inter è una delle stelle di questo Mondiale Under 20 e ai microfoni di Sky Sport ha raccontato altri segreti alla base della gestione del gruppo da parte del selezionatore azzurro:

Il Ct è un grande fan di 300. Come tutte le squadre abbiamo un gruppo su Whatsapp che utilizziamo per comunicare le riunioni, gli allenamenti e cose così. Il mister ci invia sempre spezzoni del film, e questa è la sua parte preferita, la manda molto spesso. Noi la riportiamo in campo come se fosse il nostro grido di battaglia.

L'Italia come Sparta, i ragazzi di Nicolato come i 300 guidati da Leonida. Ispirati da un grido di battaglia, fatto proprio da una squadra che vuole scrivere nuovi episodi di una saga. Fino alla fine. O meglio, fino alla finale.