La diretta live delle qualifiche di F1 a Montreal con gli aggiornamenti della sessione e i risultati finali.

di Matteo Bellan - 08/06/2019 19:45 | aggiornato 08/06/2019 21:19

Formula 1, GP Canada 2019: diretta live qualifiche

21:17 - POLE POSITION DI VETTEL! 2 DECIMI RIFILATI A HAMILTON! SECONDA FILA PER LECLERC E RICCIARDO! Terza per Gasly e Bottas.

21:14 - Esce Hamilton per primo. Fuori anche Leclerc e Vettel poi. Out pure tutti gli altri, ci si gioca tutto ora.

21:13 - Tutti al box prima dell'ultimo tentativo.

21:12 - Leclerc si migliora leggermente, ma resta terzo. Gasly è quarto, precede Hulkenberg e Ricciardo. Bottas non ha ancora un tempo, è al box e a breve ripartirà.

21:10 - Hamilton in testa con 188 millesimi di vantaggio su Vettel: best lap in 1'10"493. Bottas deve rilanciarsi dopo un mezzo testacoda.

21:09 - Vettel in pole momentanea, davanti a Leclerc di oltre mezzo secondo.

21:08 - Miglior tempo momentaneo di Gasly in 1'12"185.

21:07 - Escono anche Leclerc e Vettel, imitati da Hamilton e Bottas. Out pure i piloti Renault.

21:05 - Semaforo verde, inizia il Q3! Il primo a uscire in pista è Gasly con l'unica Red Bull rimasta.

21:00 - Tra 5 minuti scatterà l'atteso Q3, ci si giocherà la pole position.

20:55 - Stanno portando via la monoposto di Magnussen, tra non molto inizierà il Q3.

20:51 - La Haas di Magnussen deve ancora essere rimossa dal rettilineo di arrivo.

20:40 - MAGNUSSEN CONTRO IL MURO ALL'ULTIMA CURVA! Bandiere gialle e Q2 concluso. Verstappen escluso, niente Q3! Fuori anche Kvyat, Giovinazzi, Albon e Grosjean. In classifica Hamilton precede Bottas, poi c'è il terzetto Vettel-Gasly-Leclerc. Bene i piloti Renault, con Ricciardo sesto e Hulkenberg settimo. Poi ci sono i McLaren. Magnussen era decimo, però niente Q3 visto che la sua Haas è distrutta.

20:39 - Siamo agli sgoccioli di questo Q2, ultimi tentativi dei piloti per passare in Q3.

20:36 - Bottas sale in seconda posizione, con 85 millesimi di ritardo da Lewis.

20:35 - Hamilton in testa in 1'11"010, 132 millesimi di margine su Vettel. Poi ci sono Gasly, Leclerc, Bottas e Ricciardo.

20:33 - Gasly secondo con gomma rossa, mentre Verstappen è undicesimo con gomma gialla. L'olandese deve fare un tentativo con la soft per non essere eliminato.

20:31 - Best lap di Leclerc in 1"11"142! Poi Seb passa davanti di 63 millesimi! Ottimo quinto Ricciardo.

20:30 - Verstappen quarto a 530 millesimi da Vettel, ma Hulkenberg poi lo scavalca sfruttando la gomma rossa soft. Anche Sainz davanti all'olandese. Il pilota Red Bull scala sesto.

20:29 - Bottas terzo a 178 millesimi da Seb.

20:28 - Hamilton con gomma gialla fa 1'11"336, miglior tempo per ora. Vettel poco dopo si mette davanti per 27 millesimi. Bottas e Leclerc si sono rilanciati.

20:25 - Inizia il Q2! I piloti escono in pista. Subito fuori i due Mercedes, imitati da Giovinazzi e dai rivali della Ferrari.

20:20 - Q1 CONCLUSO! Eliminati Kubica, Russell, Stroll, Raikkonen e Perez! Invece Giovinazzi con l'Alfa Romeo è in Q2. Ferrari davanti a tutti con Vettel e Leclerc, poi i piloti Mercedes e Verstappen.

20:19 - Hulkenberg sale in sesta posizione, seguito da Sainz e Norris. Ricciardo e Kvyat a completare la top 10.

20:16 - Grande battaglia dietro ai tre top team. Tutti si stanno migliorando per evitare di essere eliminati. Bravissimi i rookie Albon e Norris, sesto e settimo.

20:13 - Vettel si mette in testa, con 14 millesimi su un Leclerc che si era appena migliorato. Bottas a 29 millesimi da Seb, seguito da Hamilton e Verstappen.

20:12 - Hamilton secondo a 37 millesimi, ma poi scala terzo. Bottas primo! 252 millesimi di vantaggio su Leclerc.

20:10 - Leclerc migliora il suo tempo chiudendo in 1'11"481, Vettel si mette secondo a 120 millesimi. Verstappen in terza posizione si migliora, 138 millesimi di ritardo da Charles. Gasly quarto a 542 millesimi dal leader.

20:09 - Hamilton terzo, quarto Bottas e Gasly quinto. Vettel scala in settima posizione, preceduto anche da Norris.

20:08 - Verstappen si infila tra le due Ferrari, 232 millesimi di ritardo da Leclerc.

20:07 - Leclerc in testa in 1'11"786 davanti a Vettel per 553 millesimi.

20:06 - Best lap di Norris con McLaren in 1'12"407. Anche Hamilton, Bottas, Verstappen e Gasly sono in azione.

20:05 - Primo tempo momentaneo di Magnussen davanti a Grosjean e Raikkonen. Escono in pista i driver della Ferrari, fermi ancora i Mercedes e Red Bull.

20:03 - In pista anche i piloti Alfa Romeo e Haas, imitati da Norris, Hulkenberg e Albon.

20:00 - Semaforo verde, inizia il Q1! 18 minuti a disposizione per accedere al Q2, verranno eliminati gli ultimi cinque. Kubica e Russell con le Williams sono i primi uscire in pista. Poi tocca al canadese Stroll con la Racing Point.

19:50 - Mancano solamente 10 minuti all'inizio del Q1, il primo dei tre turni di qualifiche previsti. I piloti sono al box ad ultimare i preparativi in vista dello start della sessione.

Max Verstappen riuscirà ad inserirsi tra Mercedes e Ferrari nelle qualifiche di Montreal?

F1, il riepilogo dopo le prove libere a Montreal

Si avvicinano le tanto attese qualifiche del Gran Premio del Canada di Formula 1. Grande curiosità di vedere quali saranno i valori sulla pista di Montreal dopo quanto visto nelle sessioni di prove libere. Dopo la FP1 dominata dalla Mercedes, in FP2 e FP3 ci sono state due doppiette Ferrari.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono apparsi competitivi sul giro secco, soprattutto grazie all'elevata velocità della SF90 nell'ultimo settore. Si sapeva che sul tracciato canadese il motore ferrarista avrebbe potuto fare la differenza, ma solo le qualifiche diranno se le prove libere siano state illusorie. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con una Mercedes spinta da una nuova power unit, sicuramente saranno seri contendenti per la pole position. Da segnalare che le Frecce d'Argento sul passo gara si sono mostrate più forti.

Come sempre bisognerà fare attenzione pure a Max Verstappen, pronto con la Red Bull ad inserirsi nelle prime posizioni se ne avrà l'occasione. Da seguire anche il compagno Pierre Gasly, ancora non al livello dell'olandese finora. In FP3 abbiamo visto in top 10 anche Daniel Ricciardo su Renault, pertanto vedremo se sarà in grado di conquistare un buon piazzamento nelle qualifiche. Sarà grande battaglia, sia per le prime file che dietro ai tre soliti top team.