Formula 1, Vettel: "Pole che dà adrenalina". Hamilton: "Non deluso"

di Matteo Bellan - 08/06/2019 22:59

Era dal 21 luglio 2018 in Germania che Sebastian Vettel non conquistava una pole position. Sono passati tanti mesi e anche diverse delusioni da allora, ma in questo sabato di qualifiche di Formula 1 in Canada è stato lui a prendersi il miglior tempo assoluto.

Anche un anno fa era stato lui a ottenere la pole a Montreal, riuscendo poi a vincere la gara. Bisognerà vedere se domenica Vettel avrà il passo per salire sul gradino più alto del podio. La Ferrari ha portato un solo treno di gomme bianche e pertanto, a differenza della Mercedes, non ha potuto testarle nelle prove libere. Le scoprirà durante la corsa.

Accanto a Seb scatterà Lewis Hamilton, un rivale sempre pericoloso alla partenza e in generale in gara. Il campione in carica e leader della classifica piloti della Formula 1 ha vinto sei volte in Canada e punterà al settimo successo, andando così a raggiungere il primatista Michael Schumacher. Attenzione a Charles Leclerc, che con la seconda Ferrari parte terzo e allo start tenterà di guadagnare almeno una posizione. L'altra Mercedes, invece, è solo sesta perché Valtteri Bottas ha commesso alcuni errori nel Q3 delle qualifiche.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc sperano di battere la Mercedes a Montreal.

Formula 1, GP Canada 2019: le parole di Vettel e Leclerc dopo le qualifiche

Grande entusiasmo per Vettel e tutto il team Ferrari. C'era bisogno di questa pole position per riprendere un po' di morale dopo le tante batoste inflitte dalla Mercedes. Il pilota tedesco si gode il risultato odierno, ma è consapevole che in gara servirà una prestazione superlativa per vincere.

Bella qualifica - commenta - e adesso sono pieno di adrenalina. È stato bellissimo, mi sono divertito e sono contento sia per me che il team. Le ultime diciassette gare sono state piuttosto dure per noi. Venerdì il passo gara è stato tremendo, ma oggi la macchina è migliorata e possiamo arrivare a domenica con uno slancio buono. Per fortuna ci siamo qualificati con gomma gialla e dunque potremo evitare quella rossa. Ho buone sensazioni sulla monoposto, le Mercedes saranno velocissime in gara ma cercherò di stare davanti.

Leclerc partirà in seconda fila, ha conquistato il terzo posto e alla partenza andrà all'attacco. Diversamente da Monaco, qui il giovane pilota della Ferrari può pensare di salire sul podio domenica.

Non so perché sono mancato nel Q3 - spiega Charles -. Ho faticato un po' con la macchina, nel terzo settore forse ho sbagliato un po' e non sono riuscito a seguire bene la pista. Devo lavorare e trovare l'assetto giusto, continuo a faticare nel Q3. Congratulazioni a Seb per la qualifica fantastica. Spero di fare meglio in gara. Siamo andati abbastanza bene sul passo e speriamo di ripeterci.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vogliono evitare il ritorno alla vittoria della Ferrari a Montreal.

Hamilton e Bottas commentano le qualifiche di Montreal

Beffato proprio all'ultimo secondo, ma Hamilton non può certamente dirsi scontento del secondo posto e di partire in prima fila. Un campione come lui vuole sempre essere davanti a tutti, però la sua posizione è comunque positiva e gli permette di essere fiducioso in vista della corsa.

Onestamente non sono deluso - ammette Lewis -. Loro sono stati più veloci di noi, soprattutto nell'ultimo settore. Avevano qualcosa di più, 4-5 decimi che guadagnavano in rettilineo. Abbiamo fatto tutto il possibile, sono contento del lavoro che abbiamo fatto. Sapevamo che la Ferrari sarebbe stata veloce, va bene così. Le gare sono queste, sono soddisfatto di essermi messo in mezzo alle rosse e in gara sarà interessante. Spero che regaleremo uno spettacolo bello.

Chi ha deluso ed è deluso è Bottas, solamente sesto. Sicuramente aveva un potenziale per fare meglio, però alcuni errori in Q3 hanno compromesso tutto. Tuttavia, il suo passo gara è stato ottimo venerdì e pertanto non bisognerà sottovalutarlo.

Ho commesso un errore nel primo tentativo - confessa Valtteri - e nel secondo ci sono state sbavature. Pensavo di potercela fare, dovremo analizzare cosa è andato storto. Sicuramente in gara qui si può superare, vedremo anche quali saranno le strategie. Non rinuncio a nulla per domenica, anche partendo dalla sesta posizione non ho intenzione di mollare.