EA Sports accoglie finalmente le richieste dei videogiocatori, lanciando una modalità di gioco che ricorderà di molto l'amato FIFA Street.

di Massimiliano Rincione - 08/06/2019 21:04 | aggiornato 08/06/2019 21:05

FIFA Street arriva su PS4, PC e XBox One: no, non siamo ammattiti, ma è questa l'affermazione che molti dei videogiocatori hanno esclamato guardando il primo teaser di FIFA 20. Sì perché la novità più grossa di questo nuovo titolo targato EA Sports sarà appunto il Volta Football, modalità che permetterà agli utenti di tutto il mondo di confrontarsi in dei campi di strada, creando e personalizzando il proprio avatar con skin di personalizzazione pressoché sconfinate: saranno tantissime, infatti, le peculiarità a cui attingere tra abbigliamento, tatuaggi, personalizzazione fisica e addirittura esultanze.

Già rese note un paio delle location che faranno da stadio in questo revival stile FIFA Street: da un palazzo in disuso in cui è stato ricavato un campo ai sottopassaggi di Amsterdam e i grattacieli di Tokyo, passando per diverse strutture underground ed altre che probabilmente verranno svelate nel corso delle prossime settimane.

Modalità Volta che, come nel caso de Il Viaggio - con il giovane Alex Hunter come protagonista - potrebbe offrire una modalità storia del tutto simile, con dei tratti molto GDR e che quindi regaleranno una esperienza di gioco graduale ed immersiva. La propria squadra, inoltre, avrà modo di essere costruita ed ampliata nel corso dell'avanzamento nella story mode, ma sarà possibile anche disputare delle partite singole con Volta Kick Off. Modalità di gioco che saranno differenti, e spazieranno da sfide con o senza portiere - nel caso dei 3 vs 3 - a gare in cui potranno affrontarsi anche 5 calciatori per squadra, fino ad arrivare al professional futsal. Neanche a dirlo, Il Volta offrirà ovviamente l'opportunità di confrontarsi anche online.

EA Sports FIFA 20, dopo anni di richieste da parte dei fan, tornerà ad offrire il calcio di strada con Volta Football.

FIFA 20: nelle prossime ore la data d'uscita?

Probabile come altre informazioni, decisamente più sostanziose soprattutto per quanto riguarda l'Ultimate Team di FIFA 20 e modalità quali carriera ed altro, vengano svelate nel corso della EA Play conference, in cui il gioco verrà probabilmente presentato nella sua interezza - o quasi - fugando ogni dubbio e soddisfando la sete di notizie dei videogiocatori di tutto il mondo. A partire dalle 20:00 italiane, dunque, ogni momento potrebbe essere quello giusto per scoprire tutte le news sul nuovo capitolo calcistico firmato EA Sports, che potrebbe sbarcare sugli scaffali di tutto il mondo - in linea con le precedenti edizioni - nel corso del 27 settembre, ultimo venerdì del mese in questione.

Qualche novità, comunque, pare essere ormai pronta ad essere annunciata come l'aumento del numero di Icone presenti nel titolo, così come è auspicabile aspettarsi l'introduzione del VAR e del meteo dinamico, che influirà non poco sull'impatto delle partite.