Il calendario completo degli Azzurrini nella rassegna iridata organizzata tra Friuli ed Emilia Romagna. L'obiettivo è tornare a vincere quel titolo che manca dal 2004.

di Andrea Bracco - 08/06/2019 14:14 | aggiornato 08/06/2019 14:19

Manca ormai veramente poco al via degli Europei under 21, una delle rassegne continentali per nazionali più importanti del mondo. Nella manifestazione che verrà ospitata da Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno vedremo all'opera tantissimi talenti, molti dei quali nelle ultime stagioni hanno già avuto modo di mettersi in mostra con le rispettive squadre di club. Ai nastri di partenza ci saranno anche gli Azzurrini di Gigi Di Biagio: il commissario tecnico, che alla vigilia si è detto molto fiducioso riguardo alle prospettive della sua Nazionale, avrà a disposizione tutto il meglio offerto attualmente dal calcio italiano.

L'Italia avrà davanti da un minimo di tre a un massimo di cinque partite, perché se tutto andasse come si spera la finale del 30 giugno in programma alla Dacia Arena potrebbe rivelarsi l'ultimo atto di un torneo molto complicato, soprattutto vista la grande qualità che le altre selezioni possono permettersi di mettere in campo. D'altro canto gli Azzurrini comandano l'albo d'oro di questo torneo, vinto per ben 5 volte, l'ultima delle quali risale però ormai al lontano 2004, un'era calcistica fa.

Le ultime edizioni sono state invece vinte da Germania, Olanda, Svezia e Spagna, quest'ultima - guarda caso - proprio la compagine contro la quale si apriranno gli Europei under 21 dell'Italia. Zaniolo e compagni se la vedranno contro le Furie Rosse nella serata di domenica 16 giugno alle ore 21, subito dopo la partita inaugurale tra Polonia e Belgio. Un ostacolo probante, quello spagnolo, che però metterà subito pressione e testerà le ambizioni di un gruppo qualitativamente molto ricco. La squadra di Di Biagio, che non ha affrontato la fase di qualificazione, arriva al torneo dopo aver messo insieme 4 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime 12 amichevoli di preparazione.

Europei under 21, quando gioca l'Italia di Gigi Di Biagio

Dopo aver affrontato la Spagna, l'Italia se la vedrà contro la Polonia in una partita che potrebbe già rappresentare una sorta di spareggio. La selezione polacca negli ultimi anni è riuscita a costruire una rosa decisamente competitiva e, dopo essere arrivata seconda nel proprio gruppo di qualificazione dietro alla Danimarca, ha battuto il fortissimo Portogallo nel playoff della seconda fase. Infine ci sarà la partita contro il Belgio, in programma il 22 giugno alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Impegni complicati, ma che andranno affrontati con la giusta attitudine se si vogliono coltivare seriamente sogni di gloria.

