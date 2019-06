Nella manifestazione che andrà in scena dal prossimo 16 giugno gli azzurrini puntano alla vittoria finale: il ct, che può contare su diversi big della Serie A, varerà un 4-3-3 che in corso d'opera potrebbe trasformarsi in un 4-2-3-1.

di Simone Cola - 08/06/2019 14:06 | aggiornato 08/06/2019 14:13

Ancora pochi giorni e sarà il momento degli Europei Under 21 di calcio, manifestazione che andrà in scena tra Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno e che vedrà gli azzurrini allenati da Luigi Di Biagio chiamati a inseguire una vittoria che manca dal 2004 e che in passato li ha visti trionfare in ben 5 occasioni. L'occasione per tornare ad alzare il trofeo è ghiotta, dato che come non accadeva ormai da tempo il commissario tecnico si trova ad avere a disposizione un gruppo dove la qualità, grazie anche all'innesto di molti giocatori che si sono espressi a buon livello in Serie A, certo non manca.

Merito dell'opera di rinnovamento messa in atto in maniera congiunta tanto da Di Biagio quanto dal ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, che ha dato ampio spazio a numerosi giovani di qualità anche negli impegni che hanno visto l'Italia dei grandi scendere in campo negli impegni di UEFA Nations League e successivamente in quelli validi per la qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Una mossa che regala all'allenatore degli azzurrini una squadra con una più che discreta esperienza internazionale, qualità in cui spesso nelle ultime edizioni il gap con le altre rappresentative di categoria si è fatto sentire.

A Luigi Di Biagio tocca adesso il compito di trovare la quadra, disponendo i migliori giocatori in campo nel modulo più congeniale e capace di esaltarne le qualità individuali. Detto che di solito il ct ama schierare la sua Italia con il 4-3-3, suo modulo di riferimento, le caratteristiche della rosa a disposizione potrebbero spingerlo anche a cercare soluzioni alternative in corso d'opera. Da sciogliere anche alcuni dubbi, da quello relativo a chi sostituirà l'infortunato Calabria, assente, a quello che riguarda il ruolo di punta centrale: chi giocherà tra Cutrone e Kean?

Luigi Di Biagio si rivolge agli azzurrini durante l'allenamento.

Europei Under 21, ecco come scenderà in campo l'Italia

Per quanto riguarda il ruolo di portiere sembrano esserci pochi dubbi: salutato Donnarumma, ormai punto fermo della Nazionale maggiore, l'Italia Under 21 può comunque contare su due portieri di grande spessore che nell'ultima Serie A hanno recitato un ruolo da protagonisti. Il posto da titolare dovrebbe andare a Alex Meret, che dopo essersi messo in luce nella SPAL si è ben distinto anche nel Napoli nonostante un brutto infortunio e la concorrenza di non poco conto rappresentata da Karnezis e Ospina. Alle sue spalle l'alternativa è rappresentata da Emil Audero: cresciuto nella Juventus, è esploso nella Sampdoria dove nell'ultima stagione è stato titolare fisso distinguendosi grazie a prestazioni sempre più convincenti.

In difesa il favorito per sostituire l'infortunato Davide Calabria nel ruolo di terzino destro sembra essere Claude Adjapong: cresciuto nel Sassuolo, è reduce da una stagione decisamente negativa che lo ha visto scendere in campo, a causa anche di numerosi guai fisici, soltanto in 6 occasioni. Di Biagio comunque quando ha potuto ha sempre contato su di lui, ed ecco il motivo per cui potrebbe ritrovarsi titolare a discapito di Arturo Calabresi, che pur avendo occasionalmente ricoperto il ruolo nel Bologna nasce comunque come centrale. Difficile pensare allo spostamento di uno tra Federico Dimarco e Giuseppe Pezzella, che si giocheranno il posto sulla fascia opposta con il secondo favorito.

Per quanto riguarda la coppia centrale Di Biagio dovrebbe schierare Filippo Romagna e Gianluca Mancini: il primo, scuola Juventus, ha proseguito a Cagliari il percorso di crescita iniziato già nella stagione 2017/2018 confermando buone qualità, il secondo è stato uno dei punti fermi dell'Atalanta terza in classifica, conquistando tifosi e addetti ai lavori e catturando l'interesse di big come Roma e Milan. La prima riserva sarà Alessandro Bastoni, emerso nel Parma dove nell'ultima stagione ha collezionato 24 presenze, ma non va sottovalutato anche l'apporto che potrebbe arrivare da Kevin Bonifazi, tra i protagonisti della splendida salvezza ottenuta dalla SPAL.

Nicolò Zaniolo: nell'ultima stagione ha esordito in Serie A e in Nazionale, prendendosi un posto da titolare nella Roma.

A centrocampo sembrano certi del posto Lorenzo Pellegrini, Nicolò Barella e un altro Nicolò, Zaniolo, protagonista di una straordinaria ascesa nell'ultima stagione che lo ha portato a essere un punto fermo della Roma e all'esordio nella Nazionale maggiore. Insieme al compagno in giallorosso Pellegrini, Zaniolo dovrebbe agire inizialmente come interno di centrocampo nel 4-3-3 pensato da Di Biagio, lasciando il ruolo di mediano davanti alla difesa a Barella. In fase di costruzione però è possibile che le indicazioni tattiche e le inclinazioni naturali porteranno i tre a spostarsi, trasformando il modulo in una sorta di 4-2-3-1.

In questo caso Zaniolo, partendo dalla posizione di centro-sinistra, avanzerà il proprio raggio d'azione fino a ridosso delle punte mentre Pellegrini e Barella copriranno la mediana, aiutati dal compagno in fase difensiva e nelle occasioni in cui la squadra ripartirà dal basso. Non mancano in rosa registi di ruolo e di qualità come Tonali e Locatelli, ma la sensazione è che i tre big giocheranno e che tutt'al più potranno essere insidiati da Rolando Mandragora, che all'Udinese si è confermato giocatore di quantità e qualità. Valida anche l'alternativa rappresentata da Murgia, su cui Di Biagio ha già puntato in passato ma che sembra chiuso in vista degli Europei Under 21.

Il tridente d'attacco infine vedrà sicuramente la presenza di Federico Chiesa, oggetto del desiderio di numerosi top club esploso nella Fiorentina: il figlio d'arte, un vero e proprio valore aggiunto, è un attaccante esterno che ama tagliare verso la porta e che nel 4-3-3 di Di Biagio dovrebbe trovare la sua giusta collocazione a sinistra. A destra Riccardo Orsolini, in virtù dello splendido finale di campionato che lo ha visto protagonista nel Bologna, sembra certo del posto, mentre nel mezzo il dubbio del ct è tra Patrick Cutrone e Moise Kean: entrambi hanno buone chance di partire titolari, dato che Cutrone è sempre stato una prima scelta per l'allenatore e allo stesso tempo il giovane classe 2000 della Juventus si è letteralmente preso la scena negli ultimi mesi.

L'escluso potrebbe comunque rientrare in corsa insidiando il posto di Orsolini, mentre le possibilità per Andrea Pinamonti, che proprio in questi giorni è protagonista con l'Italia Under 20 ai Mondiali di categoria, sembrano davvero basse. Ci sarà tempo, adesso l'obiettivo è vincere, e con l'artiglieria pesante a disposizione Gigi Di Biagio non vuole nascondersi.

Italia Under 21, probabile formazione (4-3-3): Meret; Adjapong, Romagna, Mancini, Pezzella; Pellegrini, Barella, Zaniolo; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

I convocati per gli Europei Under 21 dal ct Luigi Di Biagio

Portieri

Emil Audero (Sampdoria)

Alex Meret (Napoli)

Lorenzo Montipò (Benevento)

Difensori

Claud Adjapong (Sassuolo)

Alessandro Bastoni (Parma)

Kevin Bonifazi (Spal)

Arturo Calabresi (Bologna)

Federico Dimarco (Parma)

Gianluca Mancini (Atalanta)

Giuseppe Pezzella (Genoa)

Filippo Romagna (Cagliari)

Centrocampisti

Nicolò Barella (Cagliari)

Manuel Locatelli (Sassuolo)

Rolando Mandragora (Udinese)

Alessandro Murgia (Spal)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Sandro Tonali (Brescia)

Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti