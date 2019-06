L'Italia schianta la Grecia ad Atene e infila il terzo successo consecutivo nel girone di qualificazione a Euro 2020 che ora guida con tre punti di vantaggio sulla Finlandia seconda.

08/06/2019

L'Italia fa il proprio dovere, batte la Grecia ad Atene e sale a quota nove nel girone J di qualificazione a Euro 2020. Decidono i gol di Barella, Insigne e Bonucci. Reti che arrivano tutte nel primo tempo, nell'arco di dieci minuti, tra il 23' e il 33'. Mancini sceglie Insigne e Belotti, tenendo fuori Bernardeschi e Quagliarella, smentendo quindi quelle che erano le indicazioni della vigilia. La prima parte di gara è piuttosto bloccata, gli azzurri non accelerano e alla Grecia sta bene così.

Ma lo scenario cambia quando il ventesimo è stato superato da 180 secondi, Belotti si defila sulla sinistra, accelera e lascia sul posto Manolas, palla al centro e tap-in vincente di Barella. Da quel momento l'Italia diventa un'onda che sale in maniera inesorabile e travolge le fragili difese elleniche.

Alla mezzora ecco il raddoppio di Insigne che salta facilmente Samaris, punta la porta sfruttando l'attendismo di Manolas e con il destro a giro piazza la palla sul secondo palo senza lasciar scampo a Barkas. Nemmeno tre minuti dopo arriva anche il tris di Bonucci che di testa infila ancora il portiere greco, sfruttando al meglio il bel cross di Emerson. L'Italia gioca sulle ali dell'entusiasmo e sfiora anche il poker. La Grecia, nella ripresa, ci prova un paio di volte sfruttando soprattutto un paio di leggerezze degli uomini di Mancini. Ma il risultato non cambia più. L'Italia vince ed è prima a quota nove. A +3 sulla Finlandia seconda.

Euro 2020, tris azzurro contro la Grecia

Euro 2020, le pagelle di Grecia-Italia

Grecia (4-3-3): Barkas 6; Zeca 5, Manolas 5, Papastathopoulos 5, Stafylidis 5,5; Samaris 5 (77' Bakasetas sv), Siovas 5,5, Kourbelis 5,5 (46' Siopis 5,5); Masouras 5, Kolovos 5 (46' Mavrias 6), Fortounis 5,5. All. Anastasiadis 5

Italia (4-3-3): Sirigu 6,5; Florenzi 6,5, Bonucci 7, Chiellini 6,5, Emerson 7 (67' De Sciglio sv); Barella 7, Jorginho 6,5, Verratti 6,5 (80' Pellegrini sv); Chiesa 6, Belotti 6,5 (83' Bernardeschi sv), Insigne 7. All. Mancini 7

I migliori

Barella 7

Una furia in mezzo al campo, fa entrambe le fasi in maniera eccellente. Le voci di mercato che lo vogliono vicino all'Inter non lo turbano, anzi lo esaltano. Mancini gli dà fiducia e lui ripaga il ct nel miglior modo possibile. Segna il gol del vantaggio azzurro con un inserimento perfetto, è il suo secondo timbro in azzurro, il secondo in queste qualificazioni a Euro 2020 (aveva già segnato contro la Finlandia), ringhia su ogni portatore greco, non si ferma un momento tanto che va pure vicino alla doppietta personale. Indispensabile.

Emerson 7

Scende con costanza sulla sinistra, pennella sulla testa di Bonucci la palle dello 0-3. Aiuta molto Insigne nella fase d'attacco, è puntuale nelle rare occasioni in cui la Grecia cerca di farsi vedere in avanti, come quando poco prima di uscire anticipa in scivolata Mavrias che si sarebbe sennò trovato a due passi da Sirigu. Viva una condizione di forma importante, lo aveva dimostrato già nelle ultime uscite con il Chelsea. Sarebbe importante potesse trovare continuità nel proprio club, perché per questa nazionale può essere una risorsa da non sottovalutare. Esce per alcuni problemi di stomaco.

Insigne 7

Il suo gol. Mette a referto la seconda rete dell'Italia, lo fa alla sua maniera, accarezzando la palla con l'interno destro e dando alla sfera un giro meraviglioso che rende impossibile l'intervento per Barkas. Da quella parte gli azzurri sfondano spesso e volentieri, lui quando si accende diventa imprendibile per i difensori ellenici, Barkas gli mura l'occasione dello 0-4, di sinistro (non il suo piede) non riesce a incrociare al meglio. È stata una delle sorprese di Mancini, sembrava destinato alla panchina, invece il ct lo preferisce a Bernardeschi e lui con la 10 sulle spalle premia la scelta.

Euro 2020, l'Italia vince ed è prima

I peggiori

Zeca 5

Anastasiadis lo piazza sulla corsia destra di difesa, fuori posizione perché lui è un centrocampista centrale e all'occorrenza una mezzala destra. Non certo un terzino. Soffre le pene dell'inferno perché da quella parte Insigne, aiutato anche dalle discese di Emerson Palmieri, fa il bello e il cattivo tempo trovando ampi varchi per far male. Da quella parte nascono i tre gol azzurri e non può essere un caso. Un disastro.

Samaris 5

Esce in modo a dir poco rivedibile in occasione della rete di Insigne che lo salta come un birillo e s'invola verso la porta di Barkas. Da quella parte la Grecia soffre, non riesce mai a trovare i giusti automatismi, lui si prende anche un giallo dopo 18' che ne condiziona ulteriormente la prestazione. In teoria è uno dei migliori giocatori a disposizione della selezione ellenica, uno dei più esperti, ma la sua serata è disastrosa, serata che sarebbe dovuta finire al 55' per un brutto fallo su Jorginho. Un fallo da secondo giallo che però Taylor gli risparmia inspiegabilmente.

Manolas 5

Insieme a Papastathopoulos dovrebbe essere la certezza della Grecia, tradisce le attese e risulta uno dei peggiori in campo. Lontano parente del difensore affidabile visto spesso a Roma, perde quasi ogni duello con gli avversari: in velocità quando Belotti scatta secco e lo lascia sul posto in occasione del vantaggio azzurro, nelle letture quando non esce su Insigne e gli lascia lo spazio per colpire a giro. Poteva essere l'occasione per mandare un segnale alle pretendenti sul mercato, manca completamente l'appuntamento.