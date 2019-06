Il brand di videogiochi ha annunciato la presenza della modalità su strada, il tweet conferma una delle versioni più amate degli scorsi anni.

di Antonio Gargano - 08/06/2019 12:24 | aggiornato 08/06/2019 12:28

Il motto utilizzato per il lancio ufficiale non potrebbe essere più chiaro: "The Stadium is Anywhere". EA Sports annuncia ufficialmente la presenza di FIFA Street, che sarà inserito tra le modalità del prossimo FIFA 20. Il lancio del videogame di calcio più famoso al mondo vedrà una sezione dedicata anche alla sua versione su strada, che punta a tornare un must su tutte le piattaforme.

The stadium is anywhere. Full #FIFA20 reveal tomorrow at 3pm UK 👀 Subscribe to EA SPORTS FIFA on YouTube to see it first: https://t.co/RRsUn909Wu pic.twitter.com/twTKgLv95N — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 7, 2019

EA Sports ha pubblicato un tweet in cui ha comunicato il ritorno della modalità su strada. Oggi si alzerà il sipario sulla nuova edizione di FIFA, che sarà in vendita a partire dai prossimi mesi ma ha l'intenzione di creare hype già durante l'estate, dando un'idea iniziale di quali differenze ci saranno rispetto alla versione precedente. La giocabilità rappresenta ancora il perno attorno a cui verte l'aggiornamento rispetto a FIFA 19, ma le novità potrebbero spostare l'attenzione altrove.

L'inserimento di FIFA Street è stato già confermato, ma per conoscere tutti i dettagli bisognerà aspettare le ore 15 nel Regno Unito, le ore 16 in Italia. Per quell'ora è previsto il lancio del promo con cui verrà presentato il videogame e tutti i giocatori potranno farsi un'idea di cosa aspettarsi al momento della messa in vendita.

FIFA Street ha indubbiamente segnato le generazioni precedenti, che hanno potuto cimentarsi in una versione alternativa del calcio per videogames. L'ultima edizione, lanciata nel 2012, ha ripreso quelle storiche del decennio precedente: il primissimo FIFA Street, messo in vendita nel 2005, ha letteralmente cambiato il modo di vedere i giochi FIFA su tutte le piattaforme. Con FIFA Street 2 del 2006 e FIFA Street 3 del 2008, si è raggiunto il culmine nelle vendite e nell'approvazione dei giocatori.

È stata la generazione dei tricks di Ronaldinho, simbolo del gioco di prestigio portato all'estremo sul calcio di strada. Ma anche Totti, Del Piero, Henry e tutti gli altri campioni del decennio scorso hanno contribuito a rendere il gioco un vero cult e non solo una costola di FIFA.

Il tentativo del 2012 non ha riscontrato lo stesso successo dei precedenti, nonostante il dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo potesse virtualmente spostarsi fuori dai grandi palcoscenici selezionati sul FIFA tradizionale. L'idea di EA Sports non è quella di lanciare un videogioco parallelo, ma quella di implementare il FIFA originale con la sua versione su strada, che si potrà scegliere come una qualsiasi modalità.

Per i giocatori di vecchia data, ricorda la stessa formula di FIFA 98: più di 20 anni fa, infatti, EA Sports inserì nel videogame il campo indoor, una struttura simile al futsal ma al coperto, con porte a grandezza ridotta e senza rimesse laterali o dal fondo. La trovata si avvicina parecchio, ma il marchio FIFA Street dà l'idea di una realtà totalmente differente.