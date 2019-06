L'asso portoghese si racconta verso la finale di Nations League: "Mi sento bene nonostante i 34 anni. Conta la testa, sono motivato e felice".

di Luca Guerra - 08/06/2019 14:26 | aggiornato 08/06/2019 14:32

Sarà Portogallo-Olanda la prima finale della storia della Uefa Nations League. A guidare i lusitani, manco a dirlo, ci sarà Cristiano Ronaldo. Una sua tripletta contro la Svizzera, la numero 53 in carriera per l'asso di Funchal, ha spedito la selezione di Fernando Santos all'ultimo atto. Le reti con la maglia della nazionale sono 88 e il record dell'iraniano Ali Daei (109) è nel mirino.

Il Ct portoghese Fernando Santos ne aveva esaltato le qualità straordinarie, definendolo "un genio del calcio". Difficile pensare ad altre etichette per chi ha conquistato 29 trofei tra club e nazionale e ha segnato 689 reti in 961 partite ufficiali in carriera. Più che un calciatore, un'icona. La stella del Portogallo e della Juventus si è raccontato a poche ore dalla sfida all'Olanda in un'intervista ai microfoni del sito ufficiale dell'UEFA.

Cristiano Ronaldo fa rima con record. Sono 41 quelli stabiliti. Una lunga lista nella quale spiccano alcuni dati: il primato di gol fatti con il Portogallo, di marcature con il Real Madrid (450), di centri in più finali di Champions League (3), di calciatore in rete in quattro diverse edizioni degli Europei e altrettante di Coppa del Mondo. Numeri figli di un solo segreto, individuato da CR7:

È la preparazione, la mia etica del lavoro. Mi sento ancora bene nonostante abbia 34 anni. La cosa più importante è la testa, sentirti motivato e felice e seguire il mio percorso da giocatore perché penso di avere ancora molto da dare. Mi sento molto bene.

Cristiano Ronaldo festeggiato dai compagni dopo uno dei tre gol alla Svizzera

Cristiano Ronaldo e la Nations League nel mirino: "I trofei una motivazione in più"

Nel corso dell'intervista, Cristiano Ronaldo ha anche raccontato l'importanza del ritorno in nazionale, avvenuto a marzo dopo nove mesi di assenza. Con la maglia del Portogallo ha vinto l'Europeo 2016 e perso quello del 2004. Ora la terza finale è nel mirino e la possibilità è quella di mettere in bacheca il trentesimo trofeo personale:

Per me è sempre un onore tornare in Nazionale. È il mio paese, la mia famiglia è portoghese e anche i miei amici. Indossare questa maglia è un grande onore. È un sentimento diverso da quello nei club, è il nostro paese. E ovviamente la possibilità di lottare per i trofei lo rende ancora più speciale.

Non poteva mancare anche una considerazione sull'Olanda, avversario in finale di Nations League. Partita che vedrà CR7 opposto al difensore orange Virgil Van Dijk, che nelle ultime 64 partite giocate tra Liverpool e nazionale non è mai stato superato in dribbling. Un'altra sfida per l'asso portoghese, che dimostra estremo rispetto per gli avversari: