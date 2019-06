La 46esima edizione della competizione organizzata dalla CONMEBOL si gioca in Brasile tra il 14 giugno e il 7 luglio.

di Marco Ercole - 08/06/2019 13:55 | aggiornato 08/06/2019 13:59

Con la Copa America 2019 si apre la caccia al Cile, campione sia nell'ultima (2016) che nella penultima (2015) versione del torneo, sconfiggendo in entrambe le occasioni l'Argentina in finale. La massima competizione per nazioni organizzata dall CONMEBOL è arrivata alla 46esima edizione, che per l'occasione si disputa in Brasile (per la quinta volta nella storia) tra il 14 giugno e il 17 luglio.

Sarà l'ultima volta che si giocherà negli anni dispari, dal momento che a partire dal 2020 la manifestazione continentale si allineerà con la sua omologa del Vecchio Continente, gli Europei. Cinque le città brasiliane che ospitano la Copa America 2019 (Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte e Porto Alegre) per un totale di sei stadi (due a San Paolo): la finale è in programma al Maracanã, mentre la partita inaugurale nell'Estadio do Morumbi.

Alla 46esima edizione partecipano le 10 nazioni appartenenti alla CONMEBOL, più due provenienti dalla AFC, la confederazione asiatica, cioè Giappone (seconda apparizione) e Qatar (al debutto). Per la prima volta tra le squadre invitate non figura nessuna proveniente dalla CONCACAF, di conseguenza nemmeno il Messico, presente in tutte le precedenti 10 edizioni dal 1993 a oggi.

Copa América 2019, i tre gironi

Copa America 2019, il calendario e la classifica di tutti i gironi

Come funziona il regolamento della Copa America 2019? Il torneo si articola tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta (che inizia dai quarti di finale): le 12 squadre sono divise in tre gruppi da quattro ciascuno, che si giocheranno con "girone all'italiana" in confronti unici (non andata e ritorno). Le prime due classificate e le due migliori terze accedono in automatico alla fase a eliminazione diretta.

In caso di arrivo a parità di punti, i criteri di valutazione sono nell'ordine: miglior differenza reti generale, più gol segnati generali, scontri diretti, sorteggio oppure spareggio ai calci di rigore se il risultato di parità tra due squadre avviene in un confronto tra loro avvenuto all'ultima partita del girone.

Nei sorteggi della fase a gironi (già prestabiliti) non ci sono limiti, a parte quello che impedisce a squadre provenienti dallo stesso gruppo di affrontarsi subito nei quarti di finale. La fase a eliminazione diretta si gioca sempre in gara secca e in caso di parità al termine dei 90 minuti si procede direttamente con i calci di rigore. L'unica eccezione riguarda la finale, per la quale è previsto prima lo step dei tempi supplementari e poi, eventualmente, i tiri dagli undici metri.

Girone A: Bolivia, Brasile, Perù, Venezuela

14 giugno, ore 21:30 allo Stadio Morumbi (San Paolo) - Brasile-Bolivia

15 giugno, ore 16:00 all'Arena do Grêmio (Porto Alegre) - Venezuela-Perù

18 giugno, ore 18:30 allo Stadio Maracanã (Rio de Janeiro) - Bolivia-Perù

18 giugno, ore 21:30 all'Itaipava Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia) - Brasile-Venezuela

22 giugno, ore 16:00 all'Arena Corinthians (San Paolo) - Perù-Brasile

22 giugno, ore 16:00 al Mineirão (Belo Horizonte) - Bolivia-Venezuela

NB: Tutti gli orari sono intesi nel formato locale, di conseguenza in Italia vanno considerati con quattro ore supplementari

Girone B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar

15 giugno, ore 19:00 all'Itaipava Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia) - Argentina-Colombia

16 giugno, ore 16:00 allo Stadio Maracanã (Rio de Janeiro) - Paraguay-Qatar

19 giugno, ore 18:30 allo Stadio Morumbi (San Paolo) - Colombia-Qatar

19 giugno, ore 21:30 al Mineirão (Belo Horizonte) - Argentina-Paraguay

23 giugno, ore 16:00 all'Arena do Grêmio (Porto Alegre) - Qatar-Argentina

23 giugno, ore 16:00 all'Itaipava Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia) - Colombia-Paraguay

NB: Tutti gli orari sono intesi nel formato locale, di conseguenza in Italia vanno considerati con quattro ore supplementari

Girone C: Cile, Ecuador, Giappone, Uruguay

16 giugno, ore 19:00 al Mineirão (Belo Horizonte) - Uruguay-Ecuador

17 giugno, ore 19:00 allo Stadio Morumbi (San Paolo) - Giappone-Cile

20 giugno, ore 20:00 all'Arena do Grêmio (Porto Alegre) - Uruguay-Giappone

21 giugno, ore 20:00 all'Itaipava Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia) - Ecuador-Cile

24 giugno, ore 20:00 allo Stadio Maracanã (Rio de Janeiro) - Cile-Uruguay

24 giugno, ore 20:00 al Mineirão (Belo Horizonte) - Ecuador-Giappone

NB: Tutti gli orari sono intesi nel formato locale, di conseguenza in Italia vanno considerati con quattro ore supplementari

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale:

27 giugno, ore 21:30 all'Arena do Grêmio (Porto Alegre) - Vincente Girone A-Terza Girone B/C (1)

28 giugno, ore 16:00 allo Stadio Maracanã (Rio de Janeiro) - Seconda Girone A-Seconda Girone B (2)

28 giugno, ore 20:00 all'Arena Corinthians (San Paolo) - Vincente Girone B-Seconda Girone C (3)

29 giugno, ore 16:00 all'Itaipava Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia) - Vincente Girone C-Terza Girone A/C (4)

Semifinali:

2 luglio, ore 21:30 al Mineirão (Belo Horizonte) - Vincente Quarto di finale 1-Vincente Quarto di finale 2

3 luglio, ore 21:30 all'Arena do Grêmio (Porto Alegre) - Vincente Quarto di finale 3-Vincente Quarto di finale 4

Finale per il terzo e quarto posto

6 luglio, ore 16:00 all'Arena Corinthians (San Paolo)

Finale

7 luglio, ore 17:00 allo Stadio Maracanã (Rio de Janeiro)

NB: Tutti gli orari sono intesi nel formato locale, di conseguenza in Italia vanno considerati con quattro ore supplementari