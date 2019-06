Contatto tra Fabio Paratici e Claudio Vigorelli a Milano. La Roma lavora a un rinnovo complicato, i bianconeri possono inserire nell'affare Perin, Cuadrado o addirittura Higuain.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 08/06/2019 17:06 | aggiornato 08/06/2019 17:11

Un finale di stagione vissuto tirando il fiato dopo un inverno da assoluta rivelazione della Serie A 2018/2019 non ha certo scalfito gli interessi delle big del calciomercato continentale per Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma e della Nazionale di Roberto Mancini prepara un'estate impegnativa, che lo vedrà protagonista anche negli Europei Under 21, con un occhio attento al suo futuro. Che oggi coincide con il club giallorosso, al quale è legato da contratto fino al 2023.

Il nome di Zaniolo è però da mesi nel mirino della Juventus. Non una novità, tanto che il profilo del numero 22 della Roma era inserito nell'elenco di giocatori riportati su un foglietto lasciato nello scorso gennaio sul tavolo di un ristorante milanese da Fabio Paratici, uomo mercato dei bianconeri. Un apprezzamento che non è passato di moda. Tanto che, come riporta La Stampa, lo stesso Paratici ha avuto un incontro con l'agente del calciatore, Claudio Vigorelli.

Sede del contatto tra le parti, Palazzo Parigi, quartier generale della Juventus a Milano. Obiettivo, chiedere informazioni su Zaniolo, che ha concluso la sua prima stagione nel calcio che conta con 36 presenze, 6 reti e 2 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, e capire a che punto è il prolungamento (con annesso aumento dell'ingaggio) fino al 2024 del contratto con la Roma. Proprio la mancata accelerazione per raggiungere un nuovo accordo potrebbe rianimare le voci di calciomercato sul centrocampista offensivo classe 1999.

Calciomercato, Gonzalo Higuain può essere una contropartita per la Juventus

Calciomercato, la Juve studia le contropartite per Zaniolo: Perin e Cuadrado, ma occhio a Higuain

La Juventus potrebbe approfittare così di questa fase di stallo per cercare di rimettere nel mirino Zaniolo, sempre in attesa di comunicare il nome del successore di Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri possono disporre di contropartite tecniche gradite alla Roma: dal portiere Mattia Perin, oggi ai box per infortunio ma utile ai giallorossi che hanno bocciato Olsen e devono affiancare Mirante con un potenziale titolare, all'esterno destro Juan Cuadrado, che potrebbe salutare dopo quattro stagioni. Senza dimenticare un'ipotesi intrigante: quella che conduce a Gonzalo Higuain, di rientro in bianconero dopo il prestito al Chelsea. Il futuro del Pipita sarà legato però a quello del prossimo allenatore: in caso di arrivo di Sarri, le sue quotazioni a Torino potrebbero risalire.

Paulo Fonseca, prossimo allenatore della Roma, vorrebbe trattenere Zaniolo

Se da una parte c'è la volontà della Juventus di provare ad arrivare a Zaniolo, dall'altra c'è quella della Roma e del futuro allenatore giallorosso Paulo Fonseca di mettere il talento di Massa al centro del prossimo progetto tecnico. La valutazione del suo cartellino è di almeno 60 milioni di euro e altre big, dal Real Madrid al Tottenham, lo tengono sotto osservazione. Non ci sono trattative in corso, ma un elevato gradimento dei bianconeri è un dato di fatto.