Sono felice. Ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati.

È un momento importante per il nostro Club. L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi.

Il tecnico si è legato al Bologna con un triennale da 2 milioni a stagione , allontanando così le voci di calciomercato che nell'ultimo periodo lo avevano inserito nell'orbita di club importanti come Juventus, Lazio e Roma. A dare la comunicazione ufficiale è stato direttamente il club emiliano, con una nota sui propri social network e foto del momento della firma in allegato.

L'allenatore serbo rimane dunque sulla panchina della squadra che è riuscito a portare in un girone (quello di ritorno) dalla zona retrocessione al decimo posto in classifica di Serie A.

