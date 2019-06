Il PSG deve sfoltire la rosa per rispettare i vincoli del FPF e il trequartista tedesco, in odore di taglio, interessa agli Spurs in caso di partenza del danese.

di Alberto Casella - 08/06/2019 13:51 | aggiornato 08/06/2019 13:54

Un affare per due. Tottenham e PSG hanno strategie molto diverse quando si tratta di muoversi sul mercato. Prendiamo gli ultimi tre anni: immobile il club londinese la stagione scorsa, nel triennio ha totalizzato circa 175 milioni di acquisti a fronte di 160 di cessioni.

Un comportamento da formichina - dettato anche dalla situazione finanziaria resa particolarmente pesante dalle spese per il nuovo White Hart Lane ultimato pochi mesi fa - cui fa da perfetto contraltare la disinvoltura dei parigini che, forti dei petroldollari di Al-Khelaifi, non sono soliti badare a spese, né particolarmente attenti, almeno finora, al rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario.

Nello stesso periodo, le ultime tre stagioni, infatti, il PSG si è mosso come un caterpillar sul calciomercato, investendo una cifra quasi quattro volte superiore a quella spesa dagli Spurs - vicina ai 640 milioni - a fronte di soli 275 milioni incassati dalle cessioni. Certo, sono arrivate due vittorie nella Ligue e una manciata di coppe nazionali, ma nulla che Daniel Levy baratterebbe con la finale di Champions League e la stabile maturità ormai raggiunta in Premier League, campionato di altro livello rispetto a quello francese.

Calciomercato: Pochettino potrebbe tornare sul mercato e scegliere Draxler per sostituire Eriksen

Calciomercato: Draxler al Tottenham al posto di Eriksen?

Ebbene, ora i due club, che pure hanno un approccio finanziario così diverso, sembrano vicini a trovare un punto d'incontro proprio sul mercato. Da un lato, infatti, la cicala parigina, messa alle strette dall'Uefa, ha l'esigenza di sfoltire una rosa che somiglia sempre più a un pozzo di san Patrizio, dall'altro la formica londinese potrebbe dover tornare a fare acquisti, seppur sempre col bilancino, s'intende. Nei giorni scorsi, infatti, Christian Eriksen, con le sue dichiarazioni, aveva lanciato un masso nello stagno:

Mi sento in un momento della mia carriera nel quale potrei voler provare qualche cosa di nuovo. Ho un rispetto straordinario e molto profondo per quello che è successo qui al Tottenham. Spero che potremo avere dei colloqui chiarificatori quanto prima.

Eriksen: parole di addio

Parole che, associate a un contratto in scadenza nel 2020, suonano come un addio annunciato, tanto più che sulle piste del danese c'è da tempo il Real Madrid. Gli Spurs possono fare ben poco per trattenerlo, possono però ricavare una bella sommetta dalla sua cessione - si parla di 70 milioni - forti della quale mettersi alla ricerca di un valido sostituto. Ed ecco l'affare per due: nella rosa del PSG c'è Julian Draxler, trequartista come Eriksen, arrivato due anni e mezzo fa con grandi aspettative mai, però, ripagate fino in fondo: 118 match giocati complessivamente non sono pochi, ma né Emery né il connazionale Tuchel gli hanno mai affidato completamente le chiavi della squadra, tanto che sono solo poco più di un quarto le partite in cui è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.

Julian Draxler è in pole position per sostituire Eriksen al Tottenham

Ecco, quindi, che l'affare potrebbe diventare anche per tre, con Draxler che al Tottenham potrebbe agganciare un occasione straordinaria per un importante rilancio e, magari, una successiva definitiva consacrazione. Pagatolo 36 milioni e con contratto in scadenza nel 2021, pare che il PSG ne chieda 40, ma Levy è un mastino e conosce la situazione del club francese e saprà sicuramente trarne il massimo vantaggio.