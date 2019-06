Decisivo un incontro a Londra tra il procuratore dell'allenatore e i dirigenti dei Blues: ora la palla passa ai bianconeri.

di Redazione Fox Sports - 08/06/2019 13:22

Maurizio Sarri è libero. Il Chelsea ha dato l'ok alla rescissione del contratto del tecnico italiano. L'indiscrezione arriva dal Guardian, il quotidiano inglese che assicura come sia stato decisivo in tal senso l'incontro che si è svolto a Londra.

Protagonista il procuratore di Maurizio Sarri, Fali Ramadani, e appunto i dirigenti del Chelsea, club con il quale l'allenatore era sotto contratto fino al 2020.

Roman Abramovich ha dato il suo avallo alla rescissione, senza chiedere un risarcimento economico a chi vorrà offrire un nuovo contratto al tecnico. Il riferimento è chiaramente alla Juventus, che adesso avrà ufficialmente il via libera per affondare il colpo e affidare a Sarri (reduce dal successo in Europa League e dal terzo posto in Premier League) il ruolo in panchina lasciato libero da Massimiliano Allegri.