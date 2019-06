Pur non rientrando nei piani di Zidane l'attaccante non vuole lasciare la Spagna, e forte di un ricco contratto valido fino al 2022 avrebbe detto alla dirigenza merengues che non accetterà alcuna destinazione.

0 condivisioni

di Simone Cola - 08/06/2019 13:43 | aggiornato 08/06/2019 13:53

È passato appena un anno dalla notte in cui Gareth Bale decise con una magnifica rovesciata la finale della Champions League 2017/2018, una magia che stese il Liverpool consegnando al Real Madrid il terzo trionfo consecutivo nella più importante manifestazione per club. Un gesto tecnico da vedere e rivedere, che cambiò la storia della gara e soprattutto la storia stessa delle merengues. Proprio così, perché fu dopo quei 90 minuti che il presidente Florentino Perez stabilì che la squadra del futuro non sarebbe ripartita né da Cristiano Ronaldo né da Zinedine Zidane, i simboli degli ultimi trionfi, ma da quel gallese arrivato nel 2013 per l'allora cifra record di 100 milioni di euro.

Appena 12 mesi più tardi Gareth Bale non sembra essere nient'altro che un ospite indesiderato nel Real Madrid che si è dimostrato incapace di trascinare verso una nuova era. Incassato il ritorno in panchina di Zinedine Zidane, che pare se ne fosse andato dopo aver chiesto a più riprese la sua cessione, il gallese ha capito ben prima della fine del campionato di non rientrare nei piani stilati dal francese per rilanciare le merengues ad altissimo livello. Eppure la sua cessione è tutt'altro che scontata.

Dopo aver fatto trapelare diverse volte il suo desiderio di rimanere a qualunque costo, forte di un ricco contratto valido fino al 2022, Bale avrebbe comunicato in questi giorni alla dirigenza delle merengues la ferma intenzione di non accettare alcuna destinazione diversa da Madrid. Il suo desiderio è quello di restare, di mettersi a disposizione di Zidane e fargli cambiare idea, e anche se il francese gli ha detto chiaro e tondo che non rientra nei suoi piani - né mai lo farà - il gallese ha ribadito il concetto in modo ancor più netto: resterà dove si trova, piaccia o non piaccia al club. Che adesso si trova tra le mani una grana non da poco.

Nell'ultima stagione, che avrebbe dovuto segnare la sua consacrazione, Bale ha deluso le aspettative segnando appena 14 gol in 42 presenze.

Real Madrid, Bale è un problema: il gallese non accetta nessun trasferimento

La cessione di Gareth Bale infatti era considerata fondamentale dal Real Madrid per finanziare la ricca campagna acquisti, che già in questi giorni ha segnato gli acquisti di Luka Jovic e Eden Hazard. I due attaccanti sono costati alle merengues un totale di oltre 160 milioni di euro e sono considerati soltanto una parte dei rinforzi richiesti da Zidane. Se il club che appena 12 mesi fa dominava l'Europa intende tornare a farlo sarà necessario intervenire in diversi reparti, operazioni dispendiose che dovranno essere bilanciate con cessioni importanti.

Gareth Bale è il pezzo più pregiato in uscita per le merengues, il giocatore da cui il Real Madrid può trarre il maggior guadagno. Chiaro che la sua presa di posizione complica terribilmente i piani del club. Il gallese è consapevole che nessun club al mondo gli riconoscerà i 17 milioni di euro netti che percepisce attualmente, inoltre ama la città, il clima e il Real Club La Moraleja, club di golf dove trascorre la maggior parte del tempo libero. L'idea di essere messo fuori rosa non lo spaventa, quella di essere dirottato al Castilla nemmeno, figuriamoci essere l'ultima scelta in un attacco che attualmente è più che sovraffollato.

Dovesse finire per giocare poco o niente, Bale comunque non avrebbe certo paura di perdere il posto in Nazionale: il Galles non può prescindere da lui e non lo farà, anche se dovesse restare confinato in tribuna per mesi. Forzando la situazione, inoltre, il Real Madrid non farebbe altro che danneggiare se stesso, abbassando il valore del cartellino di un giocatore che al momento sembra destinato a restare dove si trova, piaccia o non piaccia a Zinedine Zidane.