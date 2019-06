Il francese ha voglia di lasciare la Premier League, a Manchester potrebbero andare Douglas Costa, Alex Sandro o Dybala.

di Daniele Minuti - 08/06/2019 10:12 | aggiornato 08/06/2019 10:17

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha chiarito pochi giorni fa che la società bianconera si muoverà sul calciomercato solo dopo l'arrivo ufficiale del nuovo allenatore che potrebbe essere annunciato la prossima settimana. Ma questo non vuol dire che i campioni d'Italia non stiano già progettando le mosse per la campagna acquisti estiva.

Una certezza è quella che riguarda il centrocampo, reparto che andrà rinforzato in termini di tecnica e centimetri: il tentativo per Milinkovic-Savic (per cui la porta non è ancora chiusa dalla Lazio e da Lotito) evidenzia sicuramente qual è il target cercato dalla Vecchia Signora ma il grande sogno è e rimane il rientro a Torino di Paul Pogba.

Il centrocampista francese sembra essere stanco della Premier League e nonostante il Real Madrid rimanga molto interessato, la sua priorità sarebbe quella di tornare alla Juventus. Dove lo riaccoglierebbero certamente a braccia aperte, anche a costo di sacrificare qualche big.

Pogba vorrebbe tornare alla Juventus in estate

Pogba vuole tornare alla Juventus, i bianconeri studiano le possibili contropartite

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il campione del mondo sente una forte nostalgia di ciò che si è lasciato dietro a Torino. Qualche giorno fa Paratici ha fatto sapere al Manchester United che in caso di partenza del francese, la Juventus è molto interessata e questo segnale avrebbe riacceso la voglia di Pogba di bianconero.

Il mancato raggiungimento di un posto per la prossima Champions League dei Red Devils è l'ennesimo motivo che può spingere Pogba lontano dall'Inghilterra: il classe '93 non vuole giocare la seconda stagione su quattro in maglia dello United senza disputare la più importante competizione europea. I bianconeri quindi studiano il colpo ma il cartellino dell'ex giocatore juventino è comunque estremamente caso (difficile si vada sotto i 100 milioni di euro). Quindi Paratici pensa all'inserimento di alcune contropartite tecniche che possano avere il gradimento del club inglese.

I due indiziati principali sono Douglas Costa e Alex Sandro, entrambi possibili partenti nel calciomercato estivo, ma il giocatore più gradito ai Red Devils rimane Paulo Dybala che però ha fatto capire di non voler lasciare la Juventus specialmente dopo la partenza di Allegri. E che soprattutto apprezzerebbe avere nuovamente come compagno di squadra il suo amico Pogba.

La sensazione però è che l'affare possa essere intavolato, specialmente perché voluto fortemente da Nedved che ha un grande rapporto con Mino Raiola, suo ex agente e attuale procuratore di Pogba. All'apertura della campagna acquisti potrebbe arrivare la prima, pesante offerta ufficiale della Juventus che punta con decisione Pogba.