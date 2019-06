Bakayoko resterà al Chelsea e Biglia è in bilico: i centrocampisti di Sassuolo e Sampdoria potrebbero essere le nuove pedine della mediana.

di Daniele Minuti - 08/06/2019 12:10 | aggiornato 08/06/2019 12:14

I tifosi del Milan aspettano con grande ansia l'annuncio del nuovo allenatore che avrà il compito di sostituire Gennaro Gattuso. Ma mentre avanza con grande forza il nome di Marco Giampaolo, la società rossonera deve già pensare al calciomercato che come spiegato da molti membri della dirigenza, non sarà caratterizzato da colpi troppo costosi.

Uno dei reparti che molto probabilmente dovrà essere maggiormente rivoluzionato è quello del centrocampo per via della posizione dei due giocatori che in questa stagione hanno interpretato il ruolo di mediano davanti alla difesa con accanto due mezzali: Bakayoko e Biglia.

Se il centrocampista francese non sarà riscattato (come ampiamente prevedibile dati anche i problemi ambientati mostrati nell'ultimo periodo a Milano) anche la posizione dell'argentino appare barcollante. Motivo per cui il Milan sta cercando sul calciomercato pedine giovani e di prospettiva attorno a cui rifondare l'intero reparto. E i due nomi più caldi al momento sono quelli di Stefano Sensi e Ronaldo Vieira.

Sensi è uno degli obiettivi del Milan

A mettere la parola fine all'avventura di Bakayoko al Milan ci ha pensato il fratello e agente Abdoulaye parlando all'Equipe del futuro del suo assistito, sotto contratto con i rossoneri fino al 30 giugno ma in procinto di tornare al Chelsea per la fine del prestito.

Ci sono arrivate tante offerte ma ora la priorità è rimanere al Chelsea, mio fratello vuole fare la Champions League e rimanere a Londra.

Oltre all'annunciato mancato riscatto del francese però avanzano i dubbi su Biglia, che dal suo arrivo in rossonero due anni fa non ha mai reso al livello che ci si aspettava da lui anche a causa di diversi problemi fisici. Per lui potrebbe esserci un ritorno in Argentina, al Boca Juniors, ma sull'ex laziale si aspetta anche il parere del prossimo allenatore.

Quel che è certo è che, in caso di partenza di Biglia (e dati gli addii degli altri registi come Mauri, Montolivo e Bertolacci), il prossimo ds del Milan dovrà dare precedenza al ruolo del centrale di centrocampo, con Sensi e Ronaldo Vieira favoriti.

Il giocatore del Sassuolo è un vecchio pallino dei rossoneri e dopo gli anni in neroverde il giocatore della Nazionale sembra finalmente pronto a fare il grande salto. Ma non bisogna trascurare anche la pista che porta al giocatore della Sampdoria, che secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe accompagnare Giampaolo a Milano per un costo complessivo di 10 milioni di euro.

Ronaldo Vieira sarebbe più una scommessa rispetto a Sensi ma non è escluso che arrivino entrambi per rafforzare un reparto che dopo le cessioni sarebbe composto da Kessié, Bonaventura (di ritorno dall'infortunio), Calhanoglu e Paquetá con gli ultimi 2 utilizzabili però come trequartisti nel 4-3-1-2 di Giampaolo. Il Milan ripartirà dai giovani anche nella prossima stagione, ha partire dal centrocampo che sarà totalmente diverso rispetto a quello della stagione appena conclusa.