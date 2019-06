Calciomercato Lazio, Inzaghi spiega i motivi del suo rinnovo

Dopo aver trascorso le ultime partite della stagione in religioso silenzio, senza concedere alcuna intervista (a eccezione di quelle al canale ufficiale della Lazio) e senza presenziare le conferenze stampa pre e post partita, Simone Inzaghi torna a parlare e lo fa in un lungo botta e risposta con il Corriere dello Sport. Il tecnico biancoceleste, fresco di rinnovo di contratto, ha scelto di restare a Roma, rinunciando a varie offerte e spegnendo le sirene di calciomercato che lo avrebbero voluto alla guida del Milan.

Mentalmente avevo bisogno di chiudere il ciclo iniziato nel 2016 per, eventualmente, aprirne un altro con maggiore entusiasmo e convinzione. Un allenatore, se non possiede queste motivazioni, non può chiederle ai suoi giocatori. Ora sono pronto per un nuovo ciclo, per una nuova sfida, per un bel progetto tecnico, in accordo con la società.