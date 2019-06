Il difensore della Roma non chiude la porta ai bianconeri: ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 08/06/2019 09:46 | aggiornato 08/06/2019 09:50

Non ha chiuso la porta del calciomercato, Kostas Manolas. Lui, accostato continuamente alla Juventus in vista della prossima stagione, ha accettato di buon grado i complimenti ricevuti da Giorgio Chiellini, che ha definito "di livello internazionale" la coppia centrale della Grecia. Il difensore della Roma si è preso le belle parole e ne ha spese altre per il collega azzurro, con il quale potrebbe anche ritrovarsi a condividere il ruolo in futuro.

Non so se sarò suo compagno, lo ringrazio per le belle parole, lui è uno dei migliori del mondo.

Ha risposto così il difensore greco quando gli è stato domandato se un giorno avesse potuto raggiungere Chiellini alla Juventus. Manolas d'altronde è stato più volte allontanato dalla Roma nelle proiezioni di calciomercato, a causa soprattutto di quella clausola rescissoria da 36 milioni che potrebbe liberarlo in qualsiasi momento. Se a Torino lo volessero, insomma, non sarebbe così complicato acquistarlo.