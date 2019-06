L'argentino vorrebbe restare per cercare di convincere Conte in ritiro ma la società ha deciso: l'ex capitano sarà ceduto, magari ai giallorossi che potrebbero mettere sul tavolo Dzeko, El Shaarawy e Kolarov più soldi.

di Simone Cola - 08/06/2019 10:34 | aggiornato 08/06/2019 10:45

È molto probabile che quella collezionata contro l'Empoli nell'ultima giornata della Serie A appena conclusa sia davvero destinata a passare alla storia come la 219esima e ultima partita di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter. In nerazzurro dal 2013, 26 anni e considerato - almeno fino a un anno fa - tra i migliori centravanti in circolazione, per il club l'argentino partirà sicuramente nella prossima sessione estiva del calciomercato.

La frattura con l'Inter, esplosa a febbraio prima con la revoca della fascia di capitano e poi con un esilio volontario, durato diverse settimane e che ha rischiato di compromettere la corsa alla Champions League dei nerazzurri, non è sanabile. Nei piani dell'ad Marotta e del nuovo allenatore Antonio Conte non c'è spazio per Icardi, che nonostante abbia espresso via social amore per la maglia e la volontà di restare non rientra nei piani stilati dall'Inter per l'immediato futuro.

L'argentino partirà, ma ancora non è chiaro quale sarà la sua prossima destinazione. L'ultima travagliata stagione, conclusa con appena 11 gol in campionato e contraddistinta dalle frizioni con il club, ha fatto decisamente scendere il valore del cartellino di un attaccante che soltanto 12 mesi fa era nei piani di numerosi top club europei. Preso atto che difficilmente riuscirà a farlo rientrare in uno scambio con la Juventus che porti Paulo Dybala a Milano, l'Inter starebbe adesso pensando di aprire una trattativa con la Roma che nel prossimo calciomercato potrebbe portare alla Pinetina tre rinforzi graditi a Conte: si tratta di Dzeko, El Shaarawy e Kolarov.

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è stata criticata da più parti per la gestione degli interessi del marito ma non intende fare un passo indietro.

Calciomercato, l'Inter molla Icardi e tratta con la Roma

Sarebbe questa l'ultima idea dell'Inter per cercare di trarre il massimo profitto possibile dalla cessione di Mauro Icardi: nell'ultima stagione, conclusa con l'amara quanto prevedibile esclusione dalla Nazionale in vista della Coppa America, l'argentino avrebbe infatti bruciato molto del credito accumulato a suon di gol negli anni precedenti. Nonostante questo i nerazzurri non intendono svenderlo, e rassegnati all'idea che nessun club offrirà i 100 milioni richiesti a suo tempo sembrerebbero intenzionati ad aprire un canale con la Roma che prevede un conguaglio economico e l'arrivo a Milano di tre giocatori che già nell'immediato possano aiutare il club a lottare per lo Scudetto.

Tutti e tre in scadenza nel 2020, Dzeko, Kolarov e El Shaarawy sono tre rinforzi molto graditi a Antonio Conte. Ci sarebbe tuttavia da convincere Mauro Icardi, che d'altro canto però non sembra intenzionato a lasciare la Pinetina e lo ha ribadito anche con un post pubblicato su Instagram nella serata di ieri: un video in bianco e nero dove l'argentino ripercorre con nostalgia una stagione che tanti tifosi nerazzurri non ricorderanno con piacere e che lo ha visto protagonista di un muro contro muro con il club che ha danneggiato non poco l'Inter di Luciano Spalletti, costretta ad agganciare il quarto posto utile per la Champions League soltanto all'ultimo tuffo con una sofferta vittoria contro l'Empoli.

L'intenzione di Icardi è quella di rifiutare qualsiasi destinazione - potrebbe ripensarci solo nel caso di un interessamento concreto da parte della Juventus, che però segue altre piste - e mettersi a disposizione di Antonio Conte con l'obiettivo di convincerlo a puntare ancora su di lui come parte dell'Inter del futuro. Un piano non condiviso dal club, che ormai lo ha scaricato e che proverà a metterlo di fronte a una dura realtà che lo vedrebbe ultimo nelle gerarchie offensive. Un braccio di ferro che rischia di non giovare a nessuno, soprattutto però a un attaccante che è ancora giovane e non può permettersi di passare una stagione tra panchina e tribuna.