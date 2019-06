Il capitano della nazionale belga lascia i Blues dopo 7 anni. Andrà al Real Madrid per 100 milioni di euro più 20 di bonus: "Questi ultimi 6 mesi sono stati difficili".

di Franco Borghese - 08/06/2019 10:48 | aggiornato 08/06/2019 10:52

Una trattativa di calciomercato così lunga in casa Real Madrid non si ricorda. Di solito, quando vogliono un giocatore, i madrileni riescono a prenderlo anche relativamente in fretta. Per Eden Hazard non è stato così. Il flirt è cominciato circa due anni fa, ma non c'è mai stato modo di concretizzarlo. Ora, per circa 100 milioni di euro (possono diventare 120 con i bonus) la trattativa è finalmente conclusa.

Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, con scadenza 30 giugno 2024. C'è ancora incertezza su quello che sarà l'ingaggio del giocatore, ma sicuramente sarà superiore ai 10 milioni annui che percepiva al Chelsea. Tutti contenti quindi, anche perché i Blues, acquistando Pulisic dal Borussia Dortmund durante la sessione di calciomercato dello scorso gennaio (e lasciandolo lì in prestito fino a fine stagione) hanno già trovato una valida alternativa.

Gli unici amareggiati sono i tifosi del Chelsea che con Hazard hanno vissuto 7 anni ricchi di emozioni (dovuti alle sue giocate) e titoli (due Europa League, due successi in Premier League, una Coppa d'Inghilterra e una Coppa di Lega inglese). Che Pulisic sia forte non ci sono dubbi, che possa sostituire Hazard in tutto e per tutto nel cuore dei tifosi è già più complicato.

Hazard è il secondo colpo del calciomercato del Real Madrid

Calciomercato, Hazard saluta i tifosi con una lettera aperta

Anche per Hazard il passo, per quanto professionalmente allettante, non è facile. Lasciare il Chelsea, lasciare Londra, gli riesce difficile. Prima di andarsene però Eden ha deciso di salutare i tifosi con un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook personale.

Indirizzo queste righe ai miei amici del Chelsea e ai miei familiari: ora sapete tutti che nella prossima stagione indosserò la maglia del Real Madrid. Non è un segreto che per me giocare per quel club fosse un sogno cullato già quando ero bambino. Ho dato il massimo affinché né io né i miei compagni di squadra venissimo distratti in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media. Un periodo che, specie negli ultimi 6 mesi, è stato pesante.

Pur realizzando il sogno di una vita per Hazard lasciare Londra dopo 7 anni non è affatto semplice. Al punto che il belga ha ammesso che per lui si tratta del momento più complicato della propria carriera:

Ho amato questo club in ogni momento, sono arrivato qui a 21 anni e grazie a tutti voi sono cresciuto, diventando capitano della Nazionale belga. Ci sono tanti momenti speciali che ho vissuto con questa squadra. La finale di Europa League vinta a Baku contro l'Arsenal è stato il modo migliore per chiudere quest'anno e quest'avventura. I tifosi di questo club per me saranno sempre speciali, spero di incontrarvi l'anno prossimo in Champions League. L'ultimo ringraziamento va ad Abramovich, che mi ha aiutato a realizzare due miei sogni: diventare capitano del Belgio e giocatore del Real Madrid.

