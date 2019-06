Il presidente del club partenopeo chiarisce: "Lo abbiamo cercato tre anni fa, ora sono i nerazzurri che vorrebbero smantellarci".

di Redazione Fox Sports - 08/06/2019 08:41 | aggiornato 08/06/2019 08:48

Lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo è come sempre frizzante, mai banale. E affronta tanti argomenti, concentrandosi in particolare su quelli che riguardano il calciomercato della sua squadra e non solo. Dopo essersi detto più che mai convinto della scelta di Carlo Ancelotti, De Laurentiis avvisa tutti che sarà una lunga estate di trattative, inizialmente orientate a cedere e solamente dopo agli acquisti. Intanto il primo colpo lo ha piazzato:

Di Lorenzo era un elemento che ci piaceva da tempo e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siamo convinti che anche con noi mostrerà il suo valore. Lozano? Abbiamo bisogno di un attaccante e di un terzino sinistro, se dovesse partire uno dei nostri.

E quando si parla dell'eventuale trattativa dell'Inter per Icardi, lui risponde così:

Lo abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso mi dicono i miei (collaboratori, ndr) che sia l'Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli. I nostri campioni non sono in vendita, a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte. Se l'Inter ha chiesto Zielinski o Insigne? Lorenzo è un calciatore che potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra europea, ma per il momento è del Napoli e siamo felici.

Infine una battuta su Sarri sempre più vicino alla Juventus: