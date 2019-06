Il portiere avrebbe consigliato al giovane compagno dell'Olanda di raggiungerlo in blaugrana: "La decisione spetta a lui, ma il Barça ha bisogno di giocatori di altissimo livello e lui è uno di questi."

Quella che sta per concludersi può essere decisamente considerata la stagione della consacrazione per Matthijs de Ligt, che il prossimo 12 agosto festeggerà il 20esimo compleanno ed è il sogno di mercato dei più grandi club europei. Dal Barcellona al PSG, dal Manchester United al Liverpool campione d'Europa, la sede dell'Ajax è stata sommersa di richieste in questi giorni che riguardano il giovanissimo difensore olandese.

Merito di una stagione strepitosa che ha visto De Ligt guidare i Lancieri di Amsterdam alla conquista di Eredivisie e Coppa di Olanda e a un passo dalla finale di Champions League. Il capitano dell'Ajax si è distinto anche con la Nazionale oranje, risultando decisivo contro l'Inghilterra nella semifinale della UEFA Nations League segnando il gol del momentaneo pareggio e disputando una partita di altissimo livello in marcatura su un attaccante di spessore come Harry Kane.

A tre settimane dall'apertura ufficiale del calciomercato il nome di Matthijs de Ligt è quindi sulla bocca di tutti: dove giocherà la prossima stagione quello che già oggi viene considerato tra i difensori più forti in circolazione? Manchester United e PSG sembrano intenzionati a coprire d'oro tanto lui quanto l'Ajax - si parla di 15 milioni all'anno al giocatore e 100 al club di Amsterdam - tuttavia il giovane sembra sempre più vicino al Barcellona, che ha già acquistato a gennaio l'amico fraterno Frenkie de Jong.

E a dare credito alla pista blaugrana arrivano le dichiarazioni di Jasper Cillessen, portiere dell'Olanda e del Barcellona - dove ricopre il ruolo di riserva di Marc-André ter Stegen - che a Mundo Deportivo ha raccontato di come lui e De Ligt in occasione del ritiro si siano ritrovati a parlare a lungo del futuro del difensore e capitano dell'Ajax.

Mi sono seduto con lui e abbiamo parlato di tutte le opzioni che ha a disposizione, ma come ho fatto a suo tempo con Frenkie de Jong gli ho detto che la decisione finale spetta solo ed esclusivamente a lui. È un bravo ragazzo e sa cosa deve fare, ci ho parlato ma alla fine è lui che deve decidere del suo futuro.

Facile intuire dalle parole di Cillessen che il Barcellona sarebbe il club giusto per De Ligt: il ct Koeman ha consigliato al difensore di cercare un club dove giocare con regolarità, cosa che per il portiere accadrebbe anche in Catalogna.

Non posso fare altro che parlare bene del Barcellona, perché è un grande club e abbiamo uno splendido rapporto. Matthijs ha tante qualità ed è giovane, ha soltanto 19 anni. Il Barça ha bisogno di giocatori di altissimo livello e lui è uno di questi.

In blaugrana De Ligt troverebbe l'amico Frenkie de Jong, con cui ha giocato fino a oggi con l'Ajax. Difficilmente però troverà Cillessen, che dopo anni trascorsi come secondo potrebbe lasciare il club in estate.

In questo momento non so cosa succederà, conclusa la Nations League andrò in vacanza e vedremo.

La fine del torneo segnerà anche il momento per Matthijs de Ligt di prendere una decisione: mezza Europa lo vuole, soltanto un club potrà averlo. Sarà il Barcellona? Per scoprirlo non rimane che attendere.