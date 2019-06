L'ottava edizione dei mondiali di calcio femminile che si tiene in Francia è appena iniziata e questo si prospetta il torneo più seguito di sempre in termini di pubblico, cosa che potrebbe permettere all'intero movimento di fare il tanto atteso salto di qualità.

