Dal King Abdullah International Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita, va in onda il secondo appuntamento con Super ShowDown.

di Marco Ercole - 07/06/2019 18:23 | aggiornato 07/06/2019 19:14

Con un orario diverso dal solito (questa volta non ci sarà bisogno di fare le ore piccole), è tutto pronto per Super ShowDown 2019, l'ultimo PPV di wrestling della WWE.

Si tratta della seconda edizione di questo particolare pay-per-view extra Stati Uniti, visto che il primo si era disputato l'anno scorso in Australia, mentre quello che stiamo per raccontarvi in diretta scritta qui su FOXSports.it si terrà in Arabia Saudita.

Per la precisione sarà il King Abdullah International Stadium di Jeddah il teatro di questo spettacolo, dove le Superstar della WWE si esibiranno, mettendo in palio le cinture principali e sfoderando almeno un paio di match molto vintage, che potranno soddisfare anche i gusti un po' rétro del pubblico arabo.

WWE Super ShowDown 2019, tutti i risultati

Tra i motivi di attrazione di Super ShowDown, ci sarà pure una Battle Royal di proporzioni gigantesche, con ben 50 uomini a combattere sul ring.

Insomma, ci sarà come sempre da divertirsi, per cui vi invitiamo a mettervi comodi e, a partire dalla 19 con l'inizio del Kick-off (che potrete guardare gratuitamente live qui sotto), potrete leggere in diretta scritta tutti i risultati e le WWE News, oltre a vedere le gallery e gli highlights degli incontri di Super ShowDown 2019.

Kickoff (a partire dalle 19)

Paul Heyman rivela il motivo per il quale Brock Lesnar non ha incassato il Money in the Bank nell'ultima puntata di Raw: l'avvocato di The Beast spiega che il suo assistito ha voluto far pagare a Seth Rollins quello che aveva dovuto subire nella settimana prima di WrestleMania, cioè un colpo nelle parti basse. Ora che lo ha fatto, è pronto per la seconda fase: incassare la valigetta e riprendersi l'Universal Championship.

Ricochet, Robert Roode ci comunicano che faranno parte della Battle Royal più grande di sempre della storia della WWE e che faranno di tutto per vincerla.

Seguono aggiornamenti...