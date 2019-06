I fratelli Diego e Andrea danno l'addio al tifosi: "Non abbiamo accettato l'offerta migliore per noi, ma quella migliore per il club".

0 condivisioni

di Franco Borghese - 07/06/2019 10:30 | aggiornato 07/06/2019 10:34

Un rapporto d'amore finito perché non c'era più la scintilla a tenerlo vivo. La famiglia Della Valle ha venduto la Fiorentina all'imprenditore americano (ma di origini italiane) Rocco Commisso. Dopo 17 anni, stufi delle continue contestazioni subite non soltanto allo stadio ma anche in città, i fratelli Andrea e Diego hanno deciso di vendere il club.

Dopo un inizio positivo, con la Fiorentina capace di raggiungere la Champions League e di competere ad alti livelli nella stessa (nel 2009-10 venne eliminata dal Bayern Monaco, giunto fino alla finale, da un gol di Miro Klose segnato in evidente fuorigioco), nelle ultime stagioni i viola hanno faticato a ritagliarsi un ruolo importante in Serie A, fino a rischiare la retrocessione all'ultima giornata dello scorso campionato.

Il cambio di proprietà, ufficializzato ieri sulla base di un accordo di 170 milioni, è stato accolto positivamente da Firenze. Non un caso che ieri decine e decine di tifosi siano andati a dare il benvenuto a Commisso, anche se il vero bagno di folla ci sarà oggi al Franchi. La città però freme, convinta di poter rivedere la Fiorentina a grandi livelli, convinta di poter tornare a sognare in fretta.

La famiglia Della Valle ha ceduto la Fiorentina

Serie A, i Della Valle danno l'addio ai tifosi della Fiorentina

Il primo problema da affrontare per Commisso sarà quello relativo a Federico Chiesa. Bisognerà decidere se costruire la nuova Fiorentina intorno a lui o se invece venderlo (su di lui ci sono Inter e Juventus) per far cassa e avere più fondi per ricostruire. Poi dovrà decidere cosa fare con mister Vincenzo Montella. E poi ancora dovrà portare avanti il discorso del nuovo stadio. Commisso ha assicurato di voler metter su una grande squadra, possibilmente trattenendo Chiesa, ma affronterà tutti i problemi un passo alla volta.

Vota anche tu! La Fiorentina con Commisso farà il salto di qualità? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No La Fiorentina con Commisso farà il salto di qualità? Condividi





I Della Valle, intanto, hanno salutato il pubblico spiegando i motivi che hanno spinto la famiglia a vendere il club viola. In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport Diego Della Valle ha detto le sue verità:

Andrea voleva vendere, io avrei continuato. Da febbraio abbiamo vissuto una fase quasi drammatica, in maniera inspiegabile. Ci hanno sorpreso, per esempio, le dimissioni di Pioli. Noi non lo avremmo esonerato, io e Andrea eravamo d'accordo. Tre giorni fa ho scritto di mio pugno la lettera ai tifosi, non ho voluto che nessuno la ritoccasse perché volevo trasmettere i nostri sentimenti ai tifosi. In 17 anni abbiamo messo 285 milioni nella Fiorentina. Se dovessi dare un voto a quest'avventura starei fra il 7 e l'8. Questa squadra ci è entrata nel sangue. Mia madre una volta ci chiese perché ci siamo messi in questa situazione, rovinandoci anche le domeniche. La squadra però nelle ultime settimane era svuotata, la partita con il Genoa è stata imbarazzante e non mi spingo oltre

Fiorentina, i Della Valle e la scelta di vendere a Commisso

I Della Valle hanno però pubblicato anche un comunicato congiunto, con il quale si sono congedati da pubblico e città.

Lasciamo la città senza fare drammi. Siamo sicuri di aver fatto il meglio possibile, gestendo il club con attenzione. La nostra famiglia si è innamorata di Firenze, anche se in questa città i tifosi vanno divisi fra quelli veri e i cazza*i. Abbiamo venduto anche se quella di Commisso non era l'offerta migliore per noi, ma era la migliore per la Fiorentina. Riteniamo Commisso la persona più qualificata fra quelli che si sono fatti vivi per prendere il club. Speriamo e siamo convinti faccia buone cose.

Dopo 17 anni la Fiorentina è passata di mano. E da ieri in città si respira nuovamente entusiasmo. L'ultima scintilla di un rapporto d'amore fra i Della Valle e la Fiorentina che da tempo si era spento.