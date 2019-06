Già squalificato due volte per doping, Anthony si sfoga a male parole contro la Federazione Internazionale, a suo dire rea di averlo fatto cadere in depressione.

07/06/2019

Ancora impicci per Anthony West. L'ex pilota del Motomondiale e della SBK sta ancora vivendo un periodo di forti polemiche. Proprio oggi, dalla suo profilo Facebook personale, l'australiano ha sparato a zero. Insulti, accuse, parolacce. Anthony ce l'ha a morte con la FIM, la Federazione Internazionale Motociclistica. Leggendo le parole - scritte - da West, il pilota maledice l'organo internazionale, reo di avergli rovinato carriera ed esistenza.

Non è andato per il sottile il giovanotto del Queensland. Le parole "fa****o" e "fottetevi" sono state proposte più volte. Con convinzione. Anthony avvisa la Federazione, facendo intendere che non metterà mai più il proprio fondoschiena su una motocicletta. O, perlomeno, non lo farà più in una gara di intitolazione ufficiale. Lo sfogo è bello pesante perché, pur non entrando nei dettagli, punta il dito (medio) con argomentazioni che esulano dal solo sport.

West si dice depresso e nella me**a. La causa sarebbe proprio la FIM, che gli avrebbe negato il permesso di correre nel campionato brasiliano. Ultima - forse - spiaggia per lui, già squalificato ed interdetto dalla Moto2 nel 2012 e nel 2018, per problemi legati a sostanze dopanti. Con una vita da zingaro e poche possibilità, Anthony ci aveva riprovato in Asia, con eccellenti risultati. Il suo approdo in Brasile era interessante, sino ad ottenere la vetta della classifica. Poi, improvvisamente, lo sbotto di oggi. Con tanto di dedica e saluto ai tifosi. Un peccato per lui, vero talento in 250 ed in SBK.

Stavolta ci è andato giù non proprio pacatamente. Anthony è un pilota di talento, ma spesso nei guai. Già ai tempi del Motomondiale, l'australiano si distinse per velocità in sella - specialmente sul bagnato - e condotta discutibile fuori dal paddock. La prima squalifica comminatagli arrivò nel 2012, dopo analisi di provetta effettuate nei giorni di gare, che lo escludono d'ufficio dal Gran Premio di Francia e, con una rettifica avvenuta l'anno successivo, l'annullamento di punti e piazzamenti conseguiti negli ultimi 16 mesi.

Non solo: proprio lo scorso anno, un'altra bomba. Ritornato nel mondiale SBK e forte nella classe Supersport, West viene fermato ancora. Da Portimao in avanti, la licenza di Anthony è stata sospesa, sempre per il motivo già citato: doping. In quel caso, egli non stette zitto. La protesta nei confronti della FIM arrivò puntuale, con il pilota che spiegava di non essere stato ascoltato, capito e contro analizzato. L'esplosione di oggi è dettata da una nuova delusione vissuta dal ragazzo, dalla FIM non ci sono comunicati ufficiali, ma arriveranno sicuramente aggiornamenti:

Fottiti FIM, ho finito con questo sport! Non mi vedrai mai più su una motocicletta in tutta la mia vita. Avete vinto FIM, voi cani. Siete delle persone mer****e e non dovreste avere nulla a che fare con lo sport. FIM ha spinto per farmi perdere la Kawasaki nel campionato brasiliano. FIM mi ha distrutto la vita più volte e mi ha fatto calare in una depressione tale da desiderare la morte. Ho finito di giocare ai giochi politici. Fa****l FIM

Esborso di soldi e profusione di brutte parole per Anthony West, cavallo pazzo australiano che ricorda un altro e più celebre Anthony: Gobert fu vittima della stessa sorte, tra la fine degli anni novanta e gli inizi dei duemila. The Go Show era formidabile in moto, folle nel paddock e spesso festaiolo nella vita privata. L'uso di marijuana ed alcuni atteggiamenti sopra le righe gli costarono il posto in Suzuki ai tempi della 500. Anche lui australiano, anche lui forte e veloce in SBK, anche lui un talento borderline.