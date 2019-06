Roma, ostacolo per Fonseca: lo Shakhtar chiede 3 milioni per liberarlo

Roma, ostacolo per Fonseca: lo Shakhtar chiede 3 milioni per liberarlo

Fonseca arriverà a Roma nella giornata di lunedì per mettere la firma sul contratto e iniziare la sua avventura italiana. In quest'affare non dovrebbero rientrare calciatori, ma non è escluso che nelle prossime settimane vengano formalizzate altre operazioni tra i due club.

Gli ucraini non hanno rispettato il gentlemen agreement che avevano con l'allenatore, pretendendo 5 milioni di euro per lasciarlo andare. Ma poi hanno abbassato le pretese e l'intesa è stata trovata intorno ai 2 milioni .

Il club giallorosso pagherà circa 2 milioni di euro di indennizzo per liberare il tecnico che lunedì sarà nella Capitale per la firma.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK