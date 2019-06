Se non sapessi cosa è successo negli ultimi anni e li avessi visti per la prima volta, penserei che Iker e José siano amici da sempre. Vanno molto d'accordo. Casillas è un ragazzo molto umile e siamo tutti felici di sapere che sta bene

Conosco bene Jovic, è un bomber giovane e dovremo dargli un po' di tempo per adattarsi. Però è un giocatore che potrà essere molto utile, ma non possiamo chiedergli di segnare 20 gol alla prima stagione con il Real Madrid. Io non sono convinto che Zidane conosca molto bene Jovic, stanno acquistando soltanto riserve

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK