Le Furie Rosse passano 3-1 in trasferta e restano a punteggio pieno. Gli ucraini ne fanno cinque ai serbi. Una doppietta di Schick trascina la Repubblica Ceca.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 07/06/2019 22:58 | aggiornato 07/06/2019 23:03

Una serata ricca di gol. E di risultati significativi. Prendono sempre più forma le classifiche relative alla fase di qualificazione agli Europei 2020. La vittoria più sorprendente riguarda sicuramente quella dell'Ucraina, capace di imporsi per 5-0 (doppiette del 21enne della Dinamo Kiev Tsygankov,e di Konoplyanka oltre alla rete di Yaremchuk) sulla Serbia. La squadra allenata da Shevchenko è quindi prima nel girone B con 7 punti conquistati in 3 giornate.

Alle spalle degli ucraini c'è a sorpresa il Lussemburgo, che ha conquistato 4 punti in 3 giornate (perdendo solo contro l'Ucraina). Oggi la nazionale guidata da Holz ha pareggiato 1-1 in casa della Lituania, facendosi rimontare a 15' dalla fine benché fosse in superiorità numerica, sprecando così l'occasione di allungare sul Portogallo, fermo a 2 punti (ma con sole 2 partite giocate).

Interessanti anche i risultati del Girone A della qualificazione agli Europei 2020: con l'Inghilterra (impegnata nella Uefa Nations League) che riposava, l'unica in grado di vincere è stata la Repubblica Ceca (2-1 alla Bugaria), che così è salita a quota 3, proprio alle spalle degli inglesi. Decisiva la doppietta del romanista Schick. Nello stesso girone pareggiano 1-1 Montenegro e Kosovo.

Schick esulta dopo la doppietta segnata alla Bulgaria nelle qualificazioni agli Europei 2020

Qualificazioni Europei 2020, la Spagna si impone in casa delle Isole Far Oer

Vince con il pilota automatico la Spagna, che si è imposta per 4-1 in casa delle Isole Far Oer, confermandosi a punteggio pieno nel raggruppamento F. A segno per le Furie Rosse Sergio Ramos, Jesus Navas e Gaya, oltre a un autogol dei padroni di casa. Al secondo posto, a -2 dalla Spagna (rispettivamente 9 e 7 punti) c'è la Svezia che stasera ha battuto Malta per 3-0. Pareggia (2-2) la Norvegia, che si è fatta riprendere in pieno recupero dalla Romania lasciando agli avversari il terzo posto a -3 dalla Svezia. Più equilibrata la situazione nel Girone D, dove la Georgia ha conquistato i suoi primi 3 punti battendo 3-0 Gibilterra, salendo così al terzo posto. Al secondo resta la Svizzera (che ha riposato), mentre Irlanda (prima a quota 7) e Danimarca (quarta a quota 2) hanno pareggiato per 1-1. Ricche di emozioni, infine, anche le partite del Girone G: la Polonia ha vinto 1-0 in casa della Macedonia grazie al gol di Piatek, restando a punteggio pieno. Israele ha invece dilagato in Lettonia (3-0), salendo al secondo posto (7 punti). Prova a rilanciarsi l'Austria che dopo le prime due sconfitte ha vinto in Slovenia per 1-0, restando così in corsa per un posto per gli Europei 2020.

Vota anche tu! L'Italia di Mancini arriverà almeno in semifinale? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No L'Italia di Mancini arriverà almeno in semifinale? Condividi





Qualificazioni europei 2020, tutti i risultati di oggi

Girone A

Repubblica Ceca-Bulgaria 2-1

Montenegro-Kosovo 1-1

La classifica: Inghilterra 6, Repubblica Ceca 3, Kosovo, Bulgaria e Montenegro 2.

Girone B

Ucraina-Serbia 5-0

Lituania-Lussemburgo 1-1

La classifica: Ucraina 7, Lussemburgo 4, Portogallo 2, Lituania e Serbia 1.

Girone D

Danimarca-Irlanda 1-1

Georgia-Gibilterra 3-0

La classifica: Irlanda 7, Svizzera 4, Georgia 3, Danimarca 2, Gibilterra 0.

Gruppo F

Isole Far Oer-Spagna 1-4

Svezia-Malta 3-0

Norvegia-Romania 2-2

La classifica: Spagna 9, Svezia 7, Romania 4, Malta 3, Norvegia 2, Far Oer 0.

Gruppo G

Macedonia del Nord-Polonia 0-1

Lettonia-Israele 0-3

Austria-Slovenia 1-0

La classifica: Polonia 9, Israele 7, Macedonia 4, Austria 3, Slovenia 2, Lettonia 0.